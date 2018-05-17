«Большой бизнес»: Госдума отложила введение «уголовки» за исполнение антироссийских санкций

Государственная дума перенесла рассмотрение законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение и содействие антироссийским санкциям. Такое решение, как передает корреспондент РИА «Новый День», было принято сегодня на пленарном заседании. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поводом стали негативные отзывы со стороны бизнес-сообщества, опасающегося уголовного преследования.

«Вчера поступило обращение от РСПП и от представителей банковских структур с просьбой провести дополнительные консультации по законопроекту», – сказал Володин.

Он выразил уверенность, что необходимо выслушать мнение профильных комитетов и соисполнителей, которые работают с этим законопроектом.

«Хотел бы <…> предложить так же, как мы делали с вами по аналогии с подготовкой закона о мерах воздействия (противодействия) в ответ на недружественные действия США и иных государств, в рамках совета по законотворчеству провести консультации с представителями как делового сообщества, так институтов гражданского общества», – подчеркнул Володин.

Как сообщал «Новый День», 15 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций в РФ. Документ предусматривает уголовную ответственность за соблюдение антироссийских санкций: квалифицироваться данное нарушение будет как преступления против государственной власти. В первую очередь под закон подпадают банки, операторы сотовой связи и большие сетевые компании, отказывающиеся работать в Крыму, отмечали эксперты.

За исполнение решения иностранных государств или международных организаций о введении мер ограничительного характера предполагается лишать свободы на срок до трех лет или штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей.

При этом, если гражданин РФ умышленно способствует тому, чтобы против отечественных «частных и публичных субъектов», были введены ограничительные санкции, то на него налагается штраф до 500 тысяч рублей, ограничение свободы до трех лет, арест до полугода или лишение свободы до трех лет с штрафом до 200 тысяч рублей.

Накануне Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), в который входят представители крупного бизнеса, заявил, что принятие такого закона недопустимо. «Уголовное законодательство не должно предусматривать санкции в отношении лиц, в том числе иностранных граждан, для которых исполнение решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера является обязательным, а невыполнение такого решения ведет к применению санкций в отношении таких лиц уже в соответствии с правом соответствующих иностранных государств», – подчеркнули в РСПП.

Там уверены, что понуждение российских хозяйствующих субъектов, в том числе госкомпаний и компаний с госучастием, к совершению действий, противоречащих введенным США и иными иностранными государствами санкциям, может привести к распространению на такие субъекты вторичных санкций, ограничению их возможности работать на глобальном рынке и еще большему негативному влиянию на российскую экономику.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов также подверг резкой критике законопроект. По его оценке, «при произвольном правоприменении» каждый гражданин РФ рискует оказаться фигурантом уголовного дела.

«Если говорить о действиях, способствовавших введению западных санкций, то, например, и решение о воссоединении России с Крымом тоже было одной из причин введения ограничений. Кого же мы будем за это наказывать? Тем более что понятие «умысел» – очень широкое. Оно включает как прямой умысел, так и косвенный», – подчеркнул Федотов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.05.18

Решение было «добровольным»: Голикова расплакалась, когда ее освободили от должности. / В России усилят контроль за качеством молока, сыра и творога. / Бил руками, ногами и ранил шилом: москвич напал на пожилую женщину. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»