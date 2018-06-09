«Мистика»: ДНК Захарченко не нашли на изъятых у него миллиардах

Скандальное дело экс-начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко обрастает новыми странными деталями. Как сообщил адвокат Александр Горбатенко, экспертиза не нашла ДНК полковника ни на изъятых 8 млрд рублей, ни в квартире, где находились деньги.

Чьи именно биологические следы выявлены на купюрах, неизвестно, передает ТАСС.

Юрист подчеркнул, что Захарченко «добровольно предоставлял материал ДНК для сравнения с ДНК, найденным на упаковках денежных средств». «Его биологических следов в квартире и на упаковках с деньгами, найденных в квартире, не обнаружено», – заявил Горбатенко.

Как сообщал «Новый День», ранее появилась информация, что следствие проводит проверку по факту исчезновения около 3 млн евро из денег, конфискованных Захарченко, который обвиняется в получении крупных взяток. При этом миллиарды, которые были изъяты в рамках расследования, перестали считаться вещественными доказательствами преступлений.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.06.18

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