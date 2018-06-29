ВЦИОМ заметил: пенсионная реформа обрушила рейтинг Путина и Медведева

На фоне обостряющегося общественного недовольства из-за антинародных предложений правительства РФ, в особенности, инициативы увеличить пенсионный возраст, рейтинги правящего тандема продолжают стремительное падение. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) доверие к президенту РФ Владимиру Путину и главе правительства Дмитрию Медведеву неуклонно снижается.

Согласно результатам опроса, уровень одобрения деятельности главы российского государства уже с мая сохраняет понижательный тренд и сейчас составляет 63,4%, тогда как еще неделю назад был 72,1%.

При этом в общем рейтинге доверия политикам представители властных структур также теряют позиции. Согласно данным ВЦИОМ, только за минувшую неделю, с 18 по 24 июня, показатель доверия к Путину рухнул почти на 4% и сейчас составляет 38,3%.

В то же время рейтинг недоверия к премьер-министру вырос до 26,4% с 20,5%. Судя по результатам исследования, Медведеву доверяют только 7,5%, что на 2% ниже показателя, который был опубликован на прошлой неделе. Для сравнения: рейтинг доверия к Медведеву, по данным того же ВЦИОМа на 13 мая, составлял 13,2%.

Комментируя итоги опроса, руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что «оценки органов власти и их руководителей на прошедшей неделе снизились, в первую очередь под влиянием негативно воспринятой обществом инициативы правительства по изменению пенсионного законодательства».

Примечательно, что согласно опросу «Левада-Центра» 22 – 26 июня, число безусловно одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента РФ сократилось почти на треть: с 33% от общего числа респондентов в апреле 2018 до 24% в июне. Это самый низкий показатель за 4 года. Тех, кто безусловно не одобряет, – выросло в 2 раза: с 5% до 10%. Количество выбравших ответ «скорее не одобряю» возросло с 13% в апреле до 21%.

Уровень доверия к правительству тоже демонстрирует самые низкие показатели с 2014 года: в целом, 61% россиян не одобряет действия кабмина. Причем почти половина из них оценивает действия чиновников крайне отрицательно.

Как сообщал «Новый День», после объявления правительством планов повысить пенсионный возраст в ряде регионов прошли массовые протесты. Жители РФ крайне негативно оценивают намерение властей увеличить возраста выхода на пенсию.

Накануне в Москве был создан объединённый общественный штаб протестных действий против пенсионной реформы «Народ против!» В его планах – проведение масштабной всероссийской акции протеста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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