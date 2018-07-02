Самоустранение президента РФ Владимира Путина от обсуждения пенсионной реформы, которую предложило его правительство во главе Дмитрием Медведевым, вызывает все больше вопросов. Судя по соцопросам, отзывам в социальных сетях и письмам читателей РИА «Новый День», главным ответственным за проект повышения пенсионного возраста является глава государства.
Бурное неприятие обществом реформы – более 80% выступают против повышения пенсионного возраста – уже привело к падению доверия не только к премьеру, но и президенту РФ.
В конце прошлой недели ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга главы государства до 63,4%, тогда как неделей ранее было 72,1%. При этом в общем рейтинге доверия к политикам показатель Путина рухнул почти на 4% до 38,3%. Эта тенденция наблюдается почти месяц, несмотря на регулярные заявления Кремля, что глава государства не участвует в обсуждении планов правительства.
Редакция РИА «Новый День» предлагает читателям принять участие в дискуссии о пенсионной реформе и ответить на вопрос: «Верите ли вы, что президент Путин не причастен к пенсионной реформе?»
Варианты ответов:
Верю, это прерогатива правительства, президент сосредоточен на внешней политике
Не верю, такие реформы могут идти только с ведома и одобрения президента
Мне все равно, я уже на пенсии
Мне все равно, мне далеко до пенсии
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Москва, служба информации РИА «Новый День»
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