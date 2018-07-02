Вы верите, что президент Путин не причастен к пенсионной реформе? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Самоустранение президента РФ Владимира Путина от обсуждения пенсионной реформы, которую предложило его правительство во главе Дмитрием Медведевым, вызывает все больше вопросов. Судя по соцопросам, отзывам в социальных сетях и письмам читателей РИА «Новый День», главным ответственным за проект повышения пенсионного возраста является глава государства.

Бурное неприятие обществом реформы – более 80% выступают против повышения пенсионного возраста – уже привело к падению доверия не только к премьеру, но и президенту РФ.

В конце прошлой недели ВЦИОМ зафиксировал снижение рейтинга главы государства до 63,4%, тогда как неделей ранее было 72,1%. При этом в общем рейтинге доверия к политикам показатель Путина рухнул почти на 4% до 38,3%. Эта тенденция наблюдается почти месяц, несмотря на регулярные заявления Кремля, что глава государства не участвует в обсуждении планов правительства.

Редакция РИА «Новый День» предлагает читателям принять участие в дискуссии о пенсионной реформе и ответить на вопрос: «Верите ли вы, что президент Путин не причастен к пенсионной реформе?»

Варианты ответов:

Верю, это прерогатива правительства, президент сосредоточен на внешней политике

Не верю, такие реформы могут идти только с ведома и одобрения президента

Мне все равно, я уже на пенсии

Мне все равно, мне далеко до пенсии

Ваш вариант

Проголосовать можно здесь >>>

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.07.18

Французские власти отпустили Сулеймана Керимова в Россию. / Рост НДС сделает население еще беднее, считают более половины россиян. / «Нищета и безработица»: перспективы пенсионной реформы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»