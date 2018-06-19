Путин не собирается обсуждать пенсионную реформу с кабмином

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина в ближайшее время не значатся совещания и встречи с правительством для обсуждения вопроса повышения пенсионного возраста в стране.

Представитель Кремля сказал, что пока в графике нет таких планов, передает rian.ru.

Накануне Песков заявил о преждевременности обращения к президенту РФ по вопросу повышения пенсионного возраста. Так он ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся реакцией Путина на сбор подписей под онлайн-петициями против повышения пенсионного возраста. Пресс-секретарь главы государства отметил, что в настоящее время пенсионная реформа обсуждается в правительстве, добавив, что о позиции президента по этому вопросу говорить пока рано, поскольку отсутствуют «окончательные очертания этой реформы». Представитель Кремля снова заявил, что Путин не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста. На минувшей неделе Песков уже заявлял, что президент РФ не занимается обсуждением вопросов, связанных с пенсионной реформой.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму одобренный двумя днями ранее кабмином законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Реформа стартует с 1 января 2019 года и продлится до 2034 года. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Власти прим это обещают, что результатом повышения пенсионного возраста станет увеличение пенсий. Однако инициатива правительства вызвала недовольство в регионах, в ряде субъектов Федерации прошли протестные акции. Против пенсионной реформы выступили профсоюзы. Петицию на сайте Change.org с требованием отменить повышение пенсионного возраста, инициированную объединением профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР), подписали уже почти 1,9 млн человек. В КТР заявили о подготовке акций протеста против пенсионной реформы в регионах. О готовящихся протестах также заявили ряд политических партий, а также оппозиционный политик Алексей Навальный.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.18

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