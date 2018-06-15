Путин тут ни при чём: в Кремле прокомментировали повышение пенсионного возраста Президент обещал одно, но «за 13 лет многое изменилось», объяснил Песков

В Кремле прокомментировали обещание президента РФ Владимира Путина не повышать пенсионный возраст, данное им во время прямой линии в 2005 году. Тогда глава государства заявил, что возраст выхода на пенсию в России подниматься не будет, пока он возглавляет страну.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин не принимает участие в обсуждении пенсионной реформы, которая предполагает повышение пенсионного возраста. Он подчеркнул, что этот вопрос – прерогатива правительства. Дальше реформа будет обсуждаться экспертным сообществом, добавил Песков, призвав дождаться «окончательных очертаний реформы после экспертной проработки».

Также представитель Кремля обратил внимание на то, что Путин обещал не поднимать пенсионный возраст 13 лет назад, а с тех времен в стране, по словам Пескова, произошли демографические и экономические изменения, повысилась продолжительность жизни, поменялась внешняя конъюнктура. «Ни одна страна не существует в вакууме…. в течение этого большого срока в любой стране возможны изменения, влияющие на текущую ситуацию», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

В 2005 году Путин в ходе общения с народом заявил, что он против «увеличения сроков пенсионного возраста». «Пока я – президент, такого решения принято не будет», – обещал президент.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства объявил параметры повышения пенсионного возраста. По его словам, пенсионный возраст будет повышен до 63 лет для женщин и до 65 лет – для мужчин. Сейчас женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60. Возраст выхода на заслуженный отдых будет повышаться поэтапно – с начала 2019 года и продолжится 15 лет. В результате, по словам Медведева, пенсионный возраст достигнет заявленной границы для мужчин в 2028 году, для женщин – к 2034 году. При этом, отметил премьер, работники с большим стажем – 40 и 45 лет для женщин и мужчин соответственно – смогут выйти на пенсию на два года раньше срока. Пенсионная реформа, как рассчитывают в кабмине, позволит ежегодно повышать пенсии на 1000 рублей.

Власти обосновали проведение пенсионной реформы повышением благосостояния пенсионеров, увеличением пенсий – эти задачи прописали в новом майском указе Путина. Кроме того, из пояснительной записки к правительственному законопроекту о пенсионной реформе следует, что повышение пенсионного возраста у женщин и сокращение разрыва с пенсионным возрастом у мужчин необходимо для обеспечения гендерного равенства и увеличения размера пенсий женщин. Авторы законопроекта в этой связи указывают на «изменение статуса женщины в обществе», который объясняется «равным распределением домашней нагрузки на членов семьи», передает РБК.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня заявила, что закон о повышении пенсионного возраста может быть окончательно принят парламентом в сентябре-октябре текущего года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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