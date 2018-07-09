Коррупционный скандал в Мурманской области: губернатор Ковтун под прессом обвинений

Коррупционный скандал в Мурманской области может стать еще масштабнее. Уже арестованы чиновники регионального правительства. Уже завершается следствие по делу о хищении бюджетных средств. Но до сих пор не назван организатор преступной схемы. Между тем, все ниточки, судя по показаниям бывшего заместителя губернатора Игоря Бабенко, ведут к первому лицу региона – к губернатору Мурманской области Марине Ковтун.

На сегодняшний день среди фигурантов уголовного дела глава области не числится. Адвокаты других обвиняемых предполагают, что причиной этого может быть покрывательство и фальсификация уголовного дела, нацеленная на то, что найти крайних и увести тень от главного виновника.

Об этом адвокаты бывшего заместителя руководителя «Управления по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области» Георгия Благодельского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения), – Сергей Шляго и Валерий Стадник – заявили на пресс-конференции. Во встрече с журналистами также приняла участие супруга Благодельского Светлана Саранчук, которая ранее опубликовала так называемую «черную бухгалтерию» своего мужа.

«Из тех миллионов, которые тратились на увеселения, подарки, рыбалки, он не взял в свой карман ни копейки, – заявила Светлана Саранчук. – Вина и ошибка моего мужа в том, что он добросовестно выполнял указания своего начальства, потому что боялся потерять работу». Начальство Благодельского – непосредственно губернатор Марина Ковтун. Именно она, судя по документам с протоколами допросов и очных ставок, и была конечной выгодополучательницей всех трат из «благотворительных» денег».

По ее словам, существование этого фонда «подтверждено полностью – и бумагами, и показаниями обвиняемых».

«Их показания говорят и о цели расходования денег из фонда. Один из обвиняемых по делу вице-губернатор Мурманской области Игорь Бабенко открыто дал показания о том, как был построен «механизм». Он говорит: «губернатор ставила мне задачу о приобретении какого-то предмета, услуги – оплаты рыбалки, оплаты экипировки, подготовки продуктов питания для губернатора, то есть совершении покупки, не предусмотренной протокольными мероприятиями. Это задачу мне ставила Ковтун», – отметила Саранчук.

Все эти показания официально запротоколированы. Их обнародовали адвокаты во время пресс-конференции, подчеркнув, что не раскрывают тайну следствия, поскольку документы уже были оглашены в суде.

В протоколах нашлось многое, что может указывать на причастность к преступлениям губернатора Мурманской области. Еще одна цитата Бабенко из документов: «Я признаю, что существовал внебюджетный счет, на который собирались деньги по письмам за подписью губернатора и за моей подписью. Письма писались на имя крупных предпринимателей нашего региона». И также: «письма (текст готовили Благодельский и Никрашевский) эти тексты приносились мне, я относил их Ковтун, она делала последние коррективы. Иногда корректировала суммы, иногда корректировала текст. После этого письма распечатывались, и мы с ней их подписывали» – конец цитаты. То есть, судя по показаниям, Марина Васильевна Ковтун знала, и откуда поступают деньги, и какие именно это суммы. Она же решала, на что их тратить.

О каких суммах идет речь, подробно можно узнать из еще одного документа, который обнародовали адвокаты обвиняемого во время пресс-конференции. Это справка о результатах оперативно-розыскной деятельности в отношении Бабенко. В ней указаны конкретные суммы неправомерно израсходованных средств. Так, например, рыбалка губернатора стоила больше 2 миллионов рублей (нетрудно посчитать, сколько это месячных зарплат врачей). Более 1 миллиона 700 тысяч стоил ремонт в служебной квартире губернатора и ее гостевом доме. Что ж, уют и комфорт стоят денег. Но вряд ли благотворительных средств, которые собирались на иные нужды, а не личные «хотелки» главы региона.

Несмотря на то, что все эти сведения уже давно стали достоянием тех, кто ведет расследование, тех, кто проводил допросы и искал доказательства, губернатор Мурманской области Марина Ковтун до сих пор к ответственности не привлечена. Адвокаты заявили, что, по их мнению, на следствие оказывается давление, и силовые структуры, ответственные за расследование, действуют предвзято, подменяя нормы закона некими субъективными установками. Что это – работа под давлением, хорошие связи и покрывательство, халатность? Это еще предстоит выяснить. Адвокаты обратились с ходатайством к руководителю Следственного комитета РФ генералу юстиции Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под свой личный контроль. Вместе с тем, сроки предварительного расследования истекают в конце июля. А губернатор Марина Ковтун до сих пор не допрошена… Но станет ли первое лицо региона первым лицом в уголовном деле?

Мурманск, служба информации РИА «Новый День»

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