Против подмосковного губернатора собирается коалиция «второго тура»

Претенденты на пост губернатора Московской области, не прошедшие муниципальный фильтр и не допущенные до выборов, намерены устроить нынешнему главе региона Андрею Воробьеву второй тур и не допустить его победы на выборах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», было заявлено накануне на пресс-конференции в Москве.

В частности, депутат городского округа Чехов Николай Дижур, который выдвигался на губернаторские выборы от партии «Яблоко», комментируя свое выбывание из предвыборной гонки, в первую очередь заявил, что необходимо отменить муниципальный фильтр, который противоречит закону о политических партиях.

«Чтобы преодолеть муниципальный фильтр нужно собрать подписи 7% муниципальных депутатов. Получается, только 14 партий могут пройти регистрацию. Почему? 7 умножаем на 14, получаем 98%. То есть, если будет зарегистрировала 15 партия, мы выходим за рамки 100%. При этом на момент регистрации (на выборах) в России было 65 партий. Получается, что 51 партия арифметически лишена конституционного права выдвижения кандидатов на выборах. Это первое противоречие», – подчеркнул Дижур.

Кроме этого, как заявил политик, сейчас на выборах мнимая конкуренция.

«У нас 6 кандидатов от 6 политических партий, которые должны конкурировать друг с другом. Но «Единая Россия» собирает подписи в поддержку 5 других партий – эта конкуренция мнимая. Члены «Единой России» поставили подписи в поддержку других кандидатов под давлением устава. Мы оспариваем (в суде) подкуп депутатов при постановке подписей и жесткое администрирование», – сообщил он.

По словам депутата, если посмотреть подписные листы, то можно заметить, что большинство подписей были проставлены в одно время и в одном месте.

«Например, депутаты Пушкинского района были централизовано посажены в автобус и в один день, один час доставлены к нотариусу в город Реутов, где все поставили подписи за разные политические партии. Можно посмотреть подписные листы, там проставлено время», – отметил Дижур.

«Депутаты Раменского района тоже были собраны в штабе КПРФ. Подписи от депутатов «Единой России» были единовременно проставлены в пользу КПРФ», – добавил он.

В этой связи депутат городского округа Наро-Фоминск Алексей Дуленков обратил внимание, что за всех шестерых кандидатов на пост подмосковного губернатора, преодолевших муниципальный фильтр, было проставлено практически равное количество подписей – 204 или 205. «Это даже по математической статистике невозможно», – считает он.

Депутат выразил уверенность, что в нынешней кампании власть и в Москве, и в Подмосковье решила отказаться конкуренции с «реальными» кандидатами, чтобы не повторять фиаско 2013 года в Москве, когда «допустив» на выборы скандального оппозиционера Алексея Навального, Сергей Собянин чуть не устроил себе второй тур.

«В 2013 году, я так полагаю, власти рассчитывали показать видимость демократии и конкуренции. В Москве эта конкуренция стоила им очень дорого – Собянин на узкой грани смог проскочить второй тур. Исходя из опыта 13-го года, власти решили в этом году не экспериментировать. По моему мнению, накладываются и протесты против пенсионной реформы… Власть решила не играть в демократию» – считает он.

В этой связи Дижур обратил внимание, что если исход выборов в Москве предрешен, то за губернаторский пост в Московской области еще есть шанс побороться.

«В Москве свои выборы, они всегда были более интересны, но сегодня ситуация должна измениться. В Москве безальтернативная ситуация, каким бы ни был Собянин, Москва купается в роскоши, москвичи проголосуют за него. Московская область же прозябает в нищете и содержит на своем бюджете половину Москвы», – подчеркнул депутат.

«За мою практику никогда на территории Московской области не было такого изобилия протестных акций – у нас что суббота, то протестная акция. На территории Московской области у нас сегодня есть интрига. Мы можем провалить стратегический план «Барбаросса» Андрея Юрьевича Воробьева, чтобы стать правителем Московской области», – заявил политик.

Как полагают депутаты, сорвать «план» губернатора возможно, повысив явку на выборах и проголосовав за любого из пяти «альтернативных» кандидатов, так как это «единственный способ повлиять на политическую ситуацию в Московской области».

«Цель кампании одна – дойти до второго тура, чтобы действующий губернатор набрал меньше 50% голосов. Во втором туре можно поддержать любого другого кандидата, который сможет составить конкуренцию», – заявил Дуленков.

Как пояснил Дижур, бойкот выборов выгоден власти. «Ни в коем случае нельзя бойкотировать выборы – власть только этого и ждет», – считает он.

По его мнению, бойкот выборов позволит на полную мощность использовать административный ресурс, подвести «нужных» избирателей, которые проголосуют за Воробьева. Но если жители региона проголосуют за любого другого из «разрешенной пятерки», появляется возможность второго тура.

«Это будет крах политической системы Московской области. Это позор для административного ресурса, это клеймо, это политическая пенсия для действующего губернатора Воробьева. Мы голосуем не за этих 5 кандидатов, а против Воробьева, ломая предложенную конструкцию. Власть сегодня эти пять мурзилочных кандидатов зарегистрировала, чтобы показать плюрализм мнений, мнимую политическую конкуренцию. Мы либо не идем на выборы и не голосуем и сразу признаем результат, либо идем и влияем этот результат, так, как не хочет власть», – сказал Дижур.

В этой связи о также заявил, что высокая явка на выборах губернатора Московской области не будет играть на руку власти, как это было на выборах президента РФ.

«Сероводород – это не стимулирующее вещество, влекущее на избирательный участок. Это ровно то, что вызывает сыпь, рвоту, головокружение. В этом состояние живет у нас сейчас население Московской области, которое приближено к 15 действующим полигонам-миллионникам и закрытым свалкам, которые также смердят, выделяют свалочный газ. Президентские выборы состоялись, их никто не оспаривает. Выборы губернатора не соразмеримы с выборами президента. Вы много видели митингов с требованиями отставки президента? Нет. В Московской области прошло уже сотня митингов, одним из требований которых была отставка Воробьева», – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», Дижур пояснил, что, несмотря на «согласованность» пяти альтернативных кандидатов, они в данном случае будут меньшим злом, чем Воробьев.

«Они не смогут действовать теми же методами, которыми действует Воробьев. Эта машина будет сломана. Дальше будет уже 10 сентября и иная политическая повестка», – уверен он.

«В противном случае мы уже в сентябре получим диктатуру, не хуже, чем диктатура лучших периодов расцвета Германии времен Адольфа Гитлера», – заявил Дижур.

Депутат также обратил внимание, что в «крайнем» случае оппозиция будет готова действовать решительно, однако сразу звать людей «на баррикады» – политически безответственно.

«Сейчас реально можно мирно без крови можно сменить власть в Московской области… Конечно, мы имеем право прийти на митинг, а вот дальше будем делать – будем смотреть по обстоятельствам. Идея (собрать новый майдан) жива. Но в любом случае нужно понимать, что эволюционный путь развития лучше, чем революционный. Сейчас есть политический террор, есть политический узники, человек идет на митинг – его задерживают. Мы видим, что сегодня суждение демократического пространства и усиление диктатуры сегодня как в России, так и в Московской области – налицо. Но еще никто как в1937 году не приходит ночью, и вы не сидите, сложив вещи, хотя к этому идет. Безответственно сегодня выйти и сказать: «На Красногорск!». В силу того, что мы не готовы брать штурмом власть, мы идем на выборы», – сказал Дижур.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», на выборах губернатора Московской области, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября, зарегистрированы шесть кандидатов. Это действующий губернатор Андрей Воробьев, который баллотируется от «Единой России», Константин Черемисов от КПРФ, Лилия Белова от «Альянса Зеленых» и Кирилл Жигарев от ЛДПР, а также Игорь Чистюхин от «Справедливой России» и Борис Надеждин от «Партии Роста».

Москва, Мария Вяткина

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