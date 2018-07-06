Узурпация власти: Подмосковье готово к революции

В Подмосковье нынешняя политическая элита во главе с губернатором Андреем Воробьевым настолько «узурпировала» власть, что уже этим летом в области может произойти революция. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил депутат городского округа Чехов Николай Дижур, который ранее отказался участвовать в процедуре прохождения муниципального фильтра для выдвижения на пост главы региона.

В своем политическом заявлении Дижур, который намеревался участвовать в выборах от партии «Яблоко», подчеркнул, что кандидату не от власти невозможно пройти муниципальный фильтр и собрать в свою поддержку 196 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов.

Он пояснил, что в результате административной реформы, которую в последние несколько лет успешно удалось реализовать правительству Московской области, около 3 тысяч депутатов и глав муниципальных образований были вынуждены досрочно прекратить свои полномочия.

«Три района ликвидированы с грубейшими нарушениями действующего законодательства, против воли депутатского корпуса поселений Борисовского, Запрудня и Электроугли. Депутаты Можайского, Ногинского и Талдомского районов, два из которых упразднены буквально за несколько дней до даты назначения выборов, умышленно лишены возможности поставить подписи в мою поддержку», – заявил Дижур.

В интервью РИА «Новый День» депутат пояснил, что в знак протеста против таких действий региональных властей он отказывается подавать документы и уже собранные подписи в Мособлизбирком.

Дижур также обратил внимание, что глава Серпуховского района Александр Шестун, который имеет законное право поставить свою подпись в его поддержку, также лишен этой возможности.

«Шестун арестован. Он просит начальника тюрьмы оформить ему доверенность, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, поскольку он не осужден. И Памфилова (Элла Памфилова – глава ЦИК) говорит, что Шестун имеет на это право, а начальник тюрьмы право это не реализует, исполняя функции нотариуса. А мне его подписи не хватает. Он ее должен поставить за меня, чтобы я мог быть зарегистрирован. А я хочу проголосовать за него», – сказал Дижур.

«Почему те, кто узурпировал право на местное самоуправление в Московской области, зарегистрированы, а я не могу принять участие в выборах? Я что, экстремист, террорист? Чем я провинился перед государством, если мне ставят забор?» – возмутился депутат.

В этой связи политик подчеркнул, что, отказываясь проходить муниципальный фильтр, он не отказывается от намерения участвовать в предвыборной гонке.

«Я не просто заявляю некоторое политически «фи». Я пойду в суд, представлю исковые документы и, если суд не внесет мою фамилию в бюллетень, значит, мы выйдем на площадь – все по закону. Единственное, что мы не уйдем», – заявил он.

«Есть такое понятие майдан – когда люди приходят на площадь и не уходят с нее, пока требования не будут удовлетворены. А как по-другому разговаривать, если власть нас не слышит?» – заявил Дижур.

Он также добавил, что партия «Яблоко» поддерживает этот план действий.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 4 июля в СМИ появилась информация, что Дижур сходит с предвыборной гонки, так как он собрал 60 подписей муниципальных депутатов из 196 требуемых. По словам депутата, собрать подписи ему помешал «развязанный в Подмосковье террор».

«За меня подписались порядка 60 человек, но я аннулировал их обязательства передо мной и сдавать их в избирком не стал, так как этот список ляжет на стол Воробьеву, и я не могу гарантировать свободу этим людям и сохранность их имущества», – пояснил он.

Напомним, что помимо Воробьева, о преодолении муниципального фильтра сообщили глава фракции «Справедливой России» в Мособлдуме Игорь Чистюхин, зампреды Мособлдумы Константин Черемисов (КПРФ) и Кирилл Жигарев (ЛДПР), а также руководитель регионального отделения «Альянса зеленых» Лилия Белова и экс-депутат Госдумы Борис Надеждин (Партия роста).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.07.18

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