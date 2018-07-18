Выборы из-за решетки: главе Серпуховского района блокируют возможность сохранить пост

Главу подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна, арестованного по обвинению в превышении должностных полномочий, переводят в СИЗО «Лефортово». Как говорят адвокаты, эта процедура может продлиться неделю, в результате чего он может лишиться возможности во время оформить документы для участия в муниципальных выборах.

Как сообщила пресс-секретарь главы района Влада Русина, Шестуну не позволяют оформить документы для участия в выборах в сентябре, передает РБК.

По ее словам, адвокат Павел Беспалов вместе с нотариусом приехали утром в следственный изолятор, «чтобы Шестун мог оформить доверенность на право открытия банковского счета и на право представлять финансовые интересы для регистрации на выборы главы района». Однако начальник СИЗО-5 «Водник» Денис Папуша не пустил к нему адвоката и нотариуса в связи со скорым переводом.

По оценке адвоката, «переезд» может затянуться на неделю, а документы надо сдать до 25 июля. «Так как для сбора пакета документов потребуется время, то доверенность нужно получить еще раньше, – пояснила Русина. – Теперь мы можем не успеть вовремя подать документы».

Как сообщал «Новый День», 14 июня Басманный суд арестовал чиновника на два месяца. По версии следствия, глава Серпуховского района превысил полномочия, передав четыре земельных участка компании ООО «Центр» и причинив тем самым Серпуховскому муниципальному району ущерб в 62 млн рублей. Шестун называет свой арест «расправой в интересах подольской ОПГ».

Перед задержанием чиновник записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором утверждал, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру».

В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже в комментарии РИА «Новый День» глава Серпуховского района отмечал, что после того как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», а вместо этого опубликовал видеообращение на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун.

При этом он подчеркнул, что не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил тогда Шестун.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 18.07.18

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