Кредиты останутся дорогими: Банк России сохранил ключевую ставку

Сегодня совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, что предполагает сохранение кредитных ставок в российской банковской системе. Регулятор пояснил свое решение инфляционным давлением: хотя годовой рост цен остается ниже цели, формируется тенденция возвращения инфляции к 4%.

«Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков. Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий», – уточнил Банк России.

Регулятор заверил, что будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза.

Банк России считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году. Пока же с учетом влияния запланированных налогово-бюджетных мер на инфляцию и инфляционные ожидания потребуется некоторая степень жесткости денежно-кредитных условий, чтобы ограничить масштаб вторичных эффектов и стабилизировать годовую инфляцию вблизи 4% на прогнозном горизонте.

Как предполагается, следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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