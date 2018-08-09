Психоз по-американски: в США задержали еще нескольких граждан РФ

В США продолжается антироссийская истерия: на фоне ужесточения санкционной риторики в Штатах проводятся массовые задержания граждан РФ. По словам пресс-секретаря генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексея Топольского, накануне было задержано еще несколько человек, заявляющих, что они российские граждане.

«Получено официальное уведомление от ФБР о задержании людей, которые сообщили, что они граждане РФ, эта информация сейчас проверяется», – цитирует Топольского РИА «Новости».

По предварительной информации, которая упоминается в СМИ, трое россиян были задержаны в Лос-Анджелесе по подозрению в причастности к интернет-мошенничеству. По данным источников, они предположительно проходят по тому же делу, по которому ранее были арестованы еще четверо граждан РФ.

Напомним, в начале недели стало известно о задержании пяти граждан РФ – Максима Суверина, Станислава Лисицкого, Алексея Ливадного, Николая Тупикина и Кирилла Дедусева – в рамках расследования дела о крупном мошенничестве и отмывании денег. Генконсульство России направило в ФБР запрос с просьбой предоставить доступ к задержанным и сведения об их адвокатах.

Кроме этого в июле в США задержали гражданку России Марию Бутину. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без соответствующей регистрации, на что МИД РФ заявил о безосновательности таких обвинений.

Как сообщал РИА «Новый День», Госдепартамент США объявил, что с 22 августа Вашингтон введет новые антироссийские санкции из-за якобы имевшего место использования Москвой химоружия против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Предварительно сообщается, что ограничительные меры будут состоять из двух пакетов. Первый вступит в силу через 15 дней и предполагает наложение запрета на поставку в Россию продукции двойного назначения. Действие второго пакета может начаться через 90 дней. Речь идет о снижении уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта в РФ. При этом США заявляют, что готовы отказаться от второго пакета санкций, если Москва даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки в РФ.

На фоне соответствующих заявлений американских властей рубль продолжил падение и достиг минимума 2016 года.

Ранее, писатель, общественный деятель, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, комментируя встречу лидера США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, предположил, что Трамп предложил Кремлю «дружить против Европы». Однако, как считает Лимонов, Путин отказался от «сделки» против главного экономического партнера РФ, что вызвало крайне негативную реакцию Вашингтона.

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