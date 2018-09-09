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Воскресенье, 9 сентября 2018, 13:04 мск

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В США признали ошибочной часть обвинений против Бутиной‍

фото: www.facebook.com/mvbutina

Прокуратура в США признала, что россиянка Мария Бутина, обвиняемая в работе незарегистрированным иностранным агентом, не предлагала интимные услуги в обмен на должность. В частности, из опубликованных в судебной базе данных, прокуратура допускала, что Бутина предлагала секс в обмен «на должность в организации, представляющей особый интерес». Такой вывод следователи сделали из переписки обвиняемой с «другим лицом». Защита Бутиной отрицала это.

«Даже принимая во внимание, что правительство (США) ошибочно истолковало эту конкретную переписку, вызывают сомнения утверждения ответчика о том, что ее отношения с гражданином США «Лицом 1» достаточно прочны, чтобы обеспечить ее явку в суд для предъявления обвинений против ее, если она будет освобождена», – говорится в документе.

Таким образом прокуратура аргументировала свою позицию относительно того, что Бутина должна оставаться под стражей. По данным СМИ, под «Лицом 1» подразумевается политический консультант Республиканской партии Пол Эриксон, с которым у Бутиной были близкие отношения. Утверждения прокуратуры о том, что Бутина якобы предлагала интимные услуги, были широко подхвачены американской прессой, которая видела в этом еще одно доказательство «шпионской деятельности» россиянки.

Как писал «Новый День», Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности, суд при этом арестовал россиянку.

Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября. До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, а затем ее перевели в тюрьму Александрии.

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