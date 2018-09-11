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NewDayNews.ru

Вторник, 11 сентября 2018, 11:13 мск

Новости Общество

Суд оставил Марию Бутину в тюрьме, опасаясь, что она сбежит в Россию

Фото: www.facebook.com/mvbutina/

Окружной суд США по округу Колумбия отказал в просьбе освободить гражданку РФ Марию Бутину из тюрьмы и перевести ее под домашний арест. Судья посчитала, что девушка тут же вернется в Россию.

Суд поддержал позицию обвинения по делу Бутиной. По словам судьи, если россиянку освободить из-под стражи, то ее посадят в автомобиль «с дипломатическими номерами», увезут в аэропорт и отправят в Россию, передает Reuters.

Кроме того, судья запретила адвокату Бутиной Роберту Дрисколлу давать комментарии прессе по этому делу. Защитнику также рекомендовано избегать красочных описаний в материалах, которые он предоставляет на рассмотрение суду.

Следующее слушание по делу Бутиной назначено на 13 ноября.

Как писал «Новый День», Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности, суд при этом арестовал россиянку. До 17 августа ее содержали в тюрьме Вашингтона, а затем перевели в тюрьму Александрии.

Среди прочего Бутину обвиняли в том, что она предлагала секс в обмен «на должность в организации, представляющей особый интерес». Такой вывод следователи сделали из переписки обвиняемой с «другим лицом». Впрочем, позже прокуратура США признала, что это утверждение не имеет оснований.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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