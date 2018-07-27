В деле задержанной в США Марии Бутиной фигурирует праправнук легендарного Джона Д. Рокфеллера. Россиянку обвиняют в том, что она работала в качестве агента высокопоставленного чиновника из РФ и «использовала личные связи с гражданином США, имеющим влияние на американскую политику».

О причастности к этому делу 68-летнего Джорджа Д. О'Нила написало агентство Bloomberg. По данным издания, в материалах расследования фигурируют два американца. Один из них политический консультант Республиканской партии Пол Эриксон. Предположительно, он не только сотрудничал с девушкой, но и был ее бойфрендом.

Второй – О'Нил, организовавший частный обед для делегации из России в феврале прошлого года. В числе гостей на приеме присутствовали Бутина и Эриксон. Сам О'Нил тогда заявлял, что устроил банкет в целях поддержки конструктивного диалога с Россией и борьбы с русофобией.

Bloomberg отмечает, что сроки этого обеда совпадают с датой мероприятия, что указано в материалах прокуратуры, и организатор которого проходит, как второй американец, связанный с Бутиной.

Напомним, Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Девушку подозревают в «преступном сговоре» с целью деятельности «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора», а также в проведении такой работы. В общей сложности ей грозит до 15 лет лишения своды.

Следователи считают, что Бутина с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, выступала в качестве агента российского высокопоставленного чиновника и «использовала личные связи с гражданином США, имеющим влияние на американскую политику». 19 июля суд отказал Бутиной в возможности выйти на свободу под залог.

В свою очередь в российском МИДе заявили о безосновательности обвинений в адрес гражданки РФ, назвав это дело откровенным политическим заказом.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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