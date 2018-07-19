Суд отказал Бутиной в залоге. Девушку заподозрили в связях со спецслужбами РФ

Задержанную в США Марию Бутину оставили под стражей без права выйти на свободу под залог. Россиянку, обвиняемую в незаконной работе в качестве иностранного агента, заподозрили в связях с разведчиками из РФ. В свою очередь в российском МИДе заявили о безосновательности обвинений в адрес Бутиной, назвав это дело откровенным политическим заказом.

Как сообщили в посольстве России в Вашингтоне, сотрудники которого посетили состоявшееся в суде округа Колумбия очередное заседание по делу Марии Бутиной, в удовлетворении ходатайства защиты об освобождении россиянки под залог отказано. «Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками М.В.Бутиной 19 июля. Окажем ей необходимую поддержку», – сообщается на странице дипведомства в Facebook.

Тем временем, Минюст США заявил о наличии связей Бутиной с сотрудниками российских спецслужб. Как сообщает The New York Times, именно эти аргументы и побудили судью оставить гражданку РФ под стражей. Якобы девушка собиралась срочно покинуть Штаты перед арестом, а в случае освобождения американские власти не смогут помешать ей обратиться в посольство России.

В Минюсте отметили, что в личных вещах Бутиной нашли доказательство связи с ФСБ, так в записной книжке девушки был адрес электронной почты, зарегистрированный на связанном с ФСБ домене. Кроме того, сотрудники ФБР видели Бутину во время встреч с российским дипломатом, которого подозревают в работе на разведку. Также ей приписывают отношения с бизнесменом из РФ, который связан с Кремлем.

В одной из переписок, которую приводит в качестве доказательства шпионской деятельности Бутиной Минюст США, собеседник сравнивает девушку с известной российской разведчицей Анной Чапман, депортированной из Штатов в 2010 году.

Американские спецслужбы уверены, что Бутина поехала учиться в США только с целью получения визы, поступление в Американский университет в Вашингтоне было для нее лишь прикрытием настоящей деятельности по лоббированию интересов России.

В МИД РФ все обвинения в адрес Марии Бутиной считают безосновательными. «Тут же в СМИ начали говорить о ней именно как о шпионке, привязывать ее к каким-то спецслужбам, максимально нагнетая градус, не имея даже никакой фактической базы для этого», – заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. По ее словам, американские спецслужбы выполняют откровенный политический заказ тех сил, которые продолжают нагнетать русофобскую истерику, а претензии к россиянке притянуты за уши.

Накануне Минюст США предъявил официальные обвинения Марии Бутиной, которая была задержана в Вашингтоне 15 июля. Девушку подозревают в «преступном сговоре» с целью деятельности «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора», а также в проведении такой работы. В общей сложности ей грозит до 15 лет лишения своды. Следователи считают, что Бутина с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, выступала в качестве агента российского высокопоставленного чиновника и «использовала личные связи с гражданином США, имеющим влияние на американскую политику».

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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