СМИ: Арестованная в США Мария Бутина может пойти на сделку со следствием

Гражданка России Мария Бутина, которую власти США обвиняют в работе иностранным агентом без регистрации, согласилась сотрудничать со следствием. По данным американских СМИ, девушка готова частично признать вину.

Как сообщает телеканал ABC, россиянка подписала соглашение с прокурором 8 декабря. Документ будет рассмотрен во время слушаний, назначенных на 12 декабря. В соглашении Бутина якобы признается в том, что «действовала в США под руководством российского официального лица». Адвокат девушки Роберт Дрисколл отказался комментировать эту информацию.

Как писал «Новый День», Бутину задержали в США в июле по обвинению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности, суд при этом арестовал россиянку. До 17 августа ее содержали в тюрьме Вашингтона, а затем перевели в тюрьму Александрии. Позже Бутина была помещена в изолятор на срок до 19 декабря, причину такого решения задержанной не объяснили.

Среди прочего россиянку обвиняли в том, что она предлагала секс в обмен «на должность в организации, представляющей особый интерес». Такой вывод следователи сделали из переписки обвиняемой с «другим лицом». Впрочем, позже прокуратура США признала, что это утверждение не имеет оснований.

В настоящее время Бутиной грозит до пяти лет тюремного заключения, срок может быть пересмотрен, если девушка согласится сотрудничать со следствием. Бутину могут депортировать в Россию, сообщает ABC.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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