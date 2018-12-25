Марию Бутину в США продолжают держать в изоляторе

Мария Бутина до сих пор содержится в одиночной камере, несмотря на то, что срок ее наказания истек. Отец россиянки опасается, что на его дочь оказывается давление и ее могут продержать в изоляторе до следующего слушания, которое состоится 12 февраля.

По словам Валерия Бутина, Марию поместили в одиночку за то, что она передала другой заключенной номер телефона своего адвоката. «До сих пор ее держат в изоляторе, хотя должны были перевести оттуда еще 19 декабря, – рассказал отец Бутиной «Известиям». – Пока режим сегрегации продлили на семь дней – до 26 декабря, однако никто не знает, что будет дальше. Наказание может длиться вплоть до следующего слушания, которое должно состояться 12 февраля».

Бутин считает, что содержание его дочери в изоляции объясняется лишь попыткой оказать давление на заключенную. «Поймите, сама причина помещения Марии в одиночную камеру – просто абсурдна, – отметил отец россиянки. – Зачем ее нужно держать в изоляции от других? Чем она угрожает другим заключенным? У нее были абсолютно нормальные отношения с остальными женщинами в тюрьме. Она не создавала никаких проблем».

Тем временем, российские дипломаты готовятся навестить Марию в тюрьме в среду, 26 декабря. В консульском отделе посольства РФ известно о продлении срока заключения россиянки.

Как писал «Новый День», Бутину задержали в США в июле по обвинению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности, суд при этом арестовал россиянку. До 17 августа ее содержали в тюрьме Вашингтона, а затем перевели в тюрьму Александрии. 13 декабря Бутина пошла на сделку со следствием и признала вину в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы или штраф и депортация на родину.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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