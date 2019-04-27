«Жертва провокации спецслужб»: в России возмущены приговором Марии Бутиной в США

Американский суд признал виновной Марию Бутину в том, что она является агентом России, и приговорил ее к лишению свободы сроком на 18 месяцев. После освобождения россиянка будет депортирована на родину и не сможет въехать в США в течение 10 лет.

Вердикт был вынесен судьей американского округа Колумбия Таней Чуткан. Наказание по продолжительности соответствовало запросу прокуратуры, передает RT. При этом Бутиной зачтутся девять месяцев, проведенные в заключении, пока шло расследование. Перед оглашением приговора сама обвиняемая попросила суд побыстрее отпустить ее домой.

Согласно решению суда россиянка отбудет наказание в американской тюрьме, а по истечении срока будет депортировала в Россию. После этого Бутина в течение десяти лет не сможет обращаться за разрешением на въезд в США.

В посольстве России в США в очередной раз заявили о невиновности обвиняемой. «Возмущены вопиющим беззаконием американской Фемиды. С горечью констатируем, что в условиях параноидальной русофобии в США здравый смысл не возобладал. М. В. Бутина приговорена к 18 месяцам тюрьмы», – говорится в сообщении дипломатов в Facebook.

По мнению посольства, Бутину заставили оговорить себя и признать наличие «сговора с целью действия в качестве агента России», угрожая ей длительными сроками лишения свободы и держа в неприемлемо жестких тюремных условиях.

«М. В. Бутина – политическая заключенная, жертва провокации спецслужб и произвольного применения репрессивных законодательных норм США. Настаиваем на невиновности нашей соотечественницы. Требуем ее незамедлительного освобождения. Продолжим оказывать ей всестороннюю консульско-правовую помощь», – отметили в посольстве.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также заявила, что приговор суда США в отношении Бутиной несправедлив и политизирован. По словам омбудсмена, суд не представил достаточных доказательств вины россиянки.

«Важно, чтобы она отбывала наказание в условиях, отвечающих международным стандартам. Чтобы ее не поместили с другими женщинами, которые неоднократно совершали преступления, чтобы ее камера была соответствующей», – подчеркнула уполномоченный по правам человека в России.

Как писал «Новый День», Бутину задержали в США в июле 2018 года по обвинению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности, суд при этом арестовал россиянку. До 17 августа ее содержали в тюрьме Вашингтона, а затем перевели в тюрьму Александрии. 13 декабря Бутина пошла на сделку со следствием и признала вину в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам. В начале января Бутину перевели на общий режим содержания в тюрьме. До этого россиянку более месяца держали в изоляторе, который позволяли покидать лишь на пару часов в сутки в ночное время.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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