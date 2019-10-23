Власти США не раскрывают информацию о возвращении Бутиной в Россию

В посольстве России в Вашингтоне не могут назвать точную дату, когда Мария Бутина, приговоренная к лишению свободы за работу иноагентом, сможет вернуться на Родину. Власти США не раскрывают эту информацию под предлогом обеспечения безопасности.

Срок заключения Бутиной истекает 25 октября. «После окончания отбывания наказания она подлежит депортации в Россию. Как показывает практика, процесс высылки может занимать несколько дней и более. Формальных препятствий для ее возвращения нет – загранпаспорт Марии заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации россиянки», – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Диппредставительство подало в госдеп ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения российской гражданки на Родину. Американские дипломаты заверяют, что все правила и предписания соблюдаются.

«При этом предыдущий опыт возвращения сограждан в Россию свидетельствует, что процедура депортации сопряжена с определенными сложностями. Прежде всего это связано с удаленностью тюрьмы от международного аэропорта, наличием/отсутствием свободных мест на авиарейсах, – пояснили в посольстве. – Как мы понимаем, Мария будет направлена через депортационный центр, где она может провести некоторое время в ожидании отправки».

Когда именно Бутина окажется в России, будет зависеть только от американских властей. Служба федеральных маршалов не раскрывает конкретную информацию под предлогом обеспечения безопасности.

Как писал «Новый День», Бутину задержали в США в июле 2018 года по обвинению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. 13 декабря россиянка пошла на сделку со следствием и признала вину в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам.

26 апреля американский суд признал девушку виновной в том, что она является агентом России, и приговорил ее к лишению свободы сроком на 18 месяцев. При этом ей зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда. После освобождения Бутина будет депортирована на родину и не сможет въехать в США в течение 10 лет.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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