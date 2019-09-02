Дипломаты рассказали о состоянии Бутиной и ее депортации

Сотрудники российского посольства посетили Марию Бутину, которая сейчас содержится в американской тюрьме. По словам дипломатов, заключенная не жалуется на условия содержания.

«Соотечественница держится стойко, поблагодарила всех неравнодушных к ее судьбе граждан за оказываемую поддержку. Выразила надежду на скорейшее возвращение на Родину», – говорится в сообщении посольства РФ в Facebook.

Мария Бутина находится в федеральной тюрьме города Таллахасси, штата Флорида. Жалоб на здоровье и условия содержания не имеет, уточнили дипломаты.

Посольство продолжает обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Бутиной, а также обещает проследить за тем, чтобы процесс ее депортации в Россию прошел без задержек.

Как писал «Новый День», Бутину задержали в США в июле 2018 года по обвинению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. 13 декабря россиянка пошла на сделку со следствием и признала вину в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам.

26 апреля американский суд признал девушку виновной в том, что она является агентом России, и приговорил ее к лишению свободы сроком на 18 месяцев. При этом ей зачтутся девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда. После освобождения 25 октября Бутина будет депортирована на родину и не сможет въехать в США в течение 10 лет.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 02.09.19

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