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NewDayNews.ru

Вторник, 2 июля 2019, 11:13 мск

Новости Скандалы и происшествия

Мария Бутина катастрофически похудела в тюрьме США

Фото: Reuters

Мария Бутина, которая отбывает срок в американской тюрьме, потеряла в весе почти 20 кг. Об этом сообщил ее отец Валерий Бутин.

«При росте 170 сантиметров ее вес составляет чуть больше 40 килограмм. Потеря веса связана, прежде всего, со стрессом, условиями питания и содержания в американской тюрьме», – сказал Бутин РИА «Новости». По его словам, Мария занимается спортом, а также преподает различные науки для других заключенных.

Как писал «Новый День», Бутину задержали в США в июле 2018 года по обвинению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. 13 декабря Бутина пошла на сделку со следствием и признала вину в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам. 26 апреля американский суд признал девушку виновной в том, что она является агентом России, и приговорил ее к лишению свободы сроком на 18 месяцев. После освобождения Бутина будет депортирована на родину и не сможет въехать в США в течение 10 лет.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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