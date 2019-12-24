Бутина стала экспертом при уполномоченном по правам человека

Мария Бутина вошла в экспертный совет при уполномоченном по правам человека. Об этом сообщила Татьяна Москалькова.

«Сегодня состоится экспертный совет при уполномоченном, я ее (Бутину) представлю как члена экспертного совета. Мы думаем, она будет очень полезна для защиты прав соотечественников, попавших в трудное положение за рубежом», – сказала Москалькова.

Ранее стало известно, что Бутина приняла приглашение участвовать в рабочей группе при уполномоченном, которая оказывает помощь россиянам за границей.

Как писал «Новый День», Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года по обвинению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. 13 декабря россиянка пошла на сделку со следствием и признала вину в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам.

26 апреля американский суд признал девушку виновной в том, что она является агентом России, и приговорил ее к лишению свободы сроком на 18 месяцев. При этом ей зачлись девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда. После освобождения Бутина не может въехать в США в течение 10 лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.12.19

На открытии ледового городка в Екатеринбурге будут танцевать гигантские белые медведи. / В Зауралье запретили никотиновые снюсы и предложили ввести смертную казнь «для наркомафии». / Ольгу Бузову разыскивают приставы из-за долгов по коммуналке. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»