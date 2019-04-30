Депутаты предложили создать «Список Бутиной»

Госдума предложила создать «Список Бутиной», в который включат должностных лиц США, нарушающих свободы и права российских граждан. Инициатива содержится в депутатском запросе, направленном на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Парламентарии указывают, что Мария Бутина была осуждена незаконно, ее дело инициировано для укрепления мифа о «российском вмешательстве» в дела США, пишут «Известия». «Угроза попадания в «Список Бутиной» должна со временем начать отрезвлять иностранных чиновников, привыкших к практически безнаказанному притеснению русских, и предотвращать нарушение прав наших соотечественников за рубежом», – говорится в документе.

По мнению депутатов, Бутиной пришлось признать вину, чтобы избежать огромного тюремного срока, которым россиянке открыто угрожало обвинение.

Отец Марии Валерий Бутин поддержал идею. По его словам, Москва должна реагировать на вопиющую несправедливость в отношении российских граждан. «Ее приговорили заранее, именно как российскую гражданку. Любой другой иностранец не получил бы такого срока. Максимально бы дали административное наказание. А Маше вынесли реальный и несправедливый срок», – заявил отец россиянки.

Как писал «Новый День», Бутину задержали в США в июле 2018 года по обвинению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности, суд при этом арестовал россиянку. 13 декабря Бутина пошла на сделку со следствием и признала вину в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам. 26 апреля американский суд признал девушку виновной в том, что она является агентом России, и приговорил ее к лишению свободы сроком на 18 месяцев. После освобождения Бутина будет депортирована на родину и не сможет въехать в США в течение 10 лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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