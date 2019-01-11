В США Марию Бутину выпустили из карцера

Гражданке России Марии Бутиной, которая была задержана по подозрению в сговоре против США, разрешили покинуть одиночную камеру. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, Бутину перевели на общий режим содержания в тюрьме. До этого россиянку более месяца держали в изоляторе, который позволяли покидать лишь на пару часов в сутки в ночное время.

Захарова подчеркнула, что российская сторона внимательно следит за ситуацией, дипломатические сотрудники регулярно навещают Бутину. «Россиянка сохраняет присутствие духа, много времени посвящает литературе», – отметила представитель МИДа.

Как писал «Новый День», Бутину задержали в США в июле по обвинению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности, суд при этом арестовал россиянку. До 17 августа ее содержали в тюрьме Вашингтона, а затем перевели в тюрьму Александрии. 13 декабря Бутина пошла на сделку со следствием и признала вину в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы или штраф и депортация на родину.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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