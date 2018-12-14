Мария Бутина призналась в сговоре против США

В США прошли слушания по делу гражданки России Марии Бутиной, которую обвиняют в работе иностранным агентом. Россиянка пошла на сделку со следствием и признала вину в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы или штраф и депортация на родину.

Признание Бутиной вины по одному из пунктов обвинения позволило отказаться от полноценного судебного процесса с присяжными. Решение о наказании для россиянки будет принимать судья Таня Чуткан. Обвиняемая в ходе заседания заявила, что находится в здравом уме, ее адвокат подтвердил, что психологическое состояние его подзащитной хорошее.

Бутина подтвердила, что участвовала в сговоре с целью совершения преступления против США с начала 2015-го до начала 2018 года. Другой пункт обвинения по подозрению в работе иностранным агентом сторона обвинения сняла.

Если суд признает Бутину виновной, ей грозит пяти лет тюрьмы или штраф размере 250 тысяч долларов. Кроме того, вероятно россиянку депортируют в РФ. Впрочем, судья уточнила, что решение по этому вопросу будет принимать не суд, а другие ведомства, передает РИА «Новости». Следующее заседание по делу Бутиной назначено на 12 февраля 2019 года.

Ранее МИД РФ поставил под сомнение обвинения, выдвинутые против гражданки России. «Все, что происходит вокруг нее, не имеет никакого отношения ни к юриспруденции, ни к правосудию, ни к следствию, а является исключительно политическим давлением, шантажом, и применяется огромная линейка инструментария по психологическим экспериментам над ней», – сказала официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Депутаты Госдумы РФ также усомнились в том, что Бутина пошла на сделку со следствием по своей воле. По их мнению, на девушку оказывали давление, держали в одиночной камере в изоляции от общества, в результате она была вынуждена признать вину, чтобы облегчить свое положение.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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