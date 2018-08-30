Арестованную в США россиянку лишают сна и свежего воздуха

Марию Бутину, которая сейчас находится в американской тюрьме, лишают полноценного сна и не дают выходить из помещения. Об этом сообщили сотрудники посольства России в США по итогам очередного визита к Бутиной 29 августа.

«В отношении Марии продолжает действовать негуманный режим административной сегрегации, из-за которого она вынуждена бодрствовать с часу до трех ночи. Это единственный период, когда она может покинуть камеру. На свежий воздух ее не выводят», – сказано в сообщении на странице посольства в Facebook.

В посольстве считают, что таким образом на Бутину оказывается давление, которое «не может не сказаться на ее морально-психологическом состоянии».

10 сентября состоится следующее судебное заседание по делу Марии, на нем будет рассмотрено ходатайство о переводе ее под домашний арест.

Как сообщал «Новый День», Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Девушку подозревают в «преступном сговоре» с целью деятельности «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора», а также в проведении такой работы. В общей сложности ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи считают, что Бутина с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, выступала в качестве агента российского высокопоставленного чиновника и «использовала личные связи с гражданином США, имеющим влияние на американскую политику». 19 июля суд отказал Бутиной в возможности выйти на свободу под залог.

Спустя месяц без всякого предупреждения и объяснения причин девушку перевели в тюрьму Александрии, забрав при этом все вещи, книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены. По словам дипломатов, Бутину полностью раздели на досмотре и этапировали в кандалах. При этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут. После перевода Бутина 12 часов провела в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна.

В свою очередь в российском МИДе заявили о безосновательности обвинений в адрес гражданки РФ, назвав это дело откровенным политическим заказом.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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