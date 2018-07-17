Шпионка или студентка: в США задержали гражданку России

В Вашингтоне задержали гражданку РФ Марию Бутину по обвинению в шпионаже. Минюст утверждает, что россиянка налаживала связи в США с целью продвижения интересов Москвы в американской политике. Адвокат задержанной настаивает на том, что девушка лишь бывшая студентка, которая только что закончила университет. В свою очередь российские политики считают, что новое громкое дело – реакция американских силовиков на позитивные результаты встречи президентов двух стран.

Задержание Марии Бутиной произошло 15 июля, передает РИА «Новости». Девушку обвиняют в попытке работать в качестве иностранного агента без предварительного уведомления американских властей. Если вина россиянки будет доказана, ей грозит до пяти лет тюремного заключения.

По версии следствия, которая была озвучена в окружном суде США по округу Колумбия, с 2015 года по февраль 2017 года Бутина работала под руководством высокопоставленного чиновника из правительства РФ, которым затем стал высшим должностным лицом в ЦБ, а в апреле 2018 года попал под американские санкции.

Кроме того, девушка с именем Мария Бутина является членом правления общероссийской общественной организации «Право на оружие». В прошлом году россиянка посетила Национальный молитвенный завтрак – традиционное мероприятие с участием американского президента.

По словам адвоката Бутиной Роберта Дрисколла, Мария не является агентом России и ранее не раз предлагала Минюсту ответить на его вопросы в этой связи. «Мария Бутина не является агентом Российской Федерации. Она российский гражданин в Соединенных Штатах по студенческой визе и недавно закончила Американский университет в Вашингтоне, получив степень магистра в сфере международных отношений», – говорится в заявлении защитника.

Посольство России в США сообщило, что добивается консульского доступа к россиянке с целью защиты ее законных прав и выясняет обстоятельства ее задержания.

Тем временем, российские власти выразили намерение отстаивать права задержанной гражданки РФ. Так глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил: «Если подтвердится ее российское гражданство, РФ будет Бутину защищать». Сенатор добавил, что чего-то подобного следовало ожидать, к сожалению, – «антироссийская машина сопротивляется всеми доступными средствами». «Это может быть реакцией вышедшей из-под контроля машины американских ястребов-силовиков на результаты саммита», – отметил Косачев.

Аналогичное предположение сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Задержание гражданки РФ Марии Бутиной в США по подозрению в шпионаже в пользу России – очередное проявление той охоты на ведьм, о которой говорил Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным по итогам саммита в Хельсинки. Абсолютно нелепые, раздутые обвинения, попытка создать из ничего новое политическое дело», – заявил Слуцкий. Он также заверил, что Госдума готова все необходимое содействие для защиты Бутиной.

Встали на защиту девушки и российские политологи. Андрей Колядин опубликовал в соцсети совместное фото, а в подписи усомнился в беспристрастности американской правоохранительной системы.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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