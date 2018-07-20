FreeMariaButina: МИД РФ запустил флешмоб в поддержку арестованной в США россиянки

Министерство иностранных дел России объявило о начале интернет-акции в поддержку Марии Бутиной, которую задержали в США по подозрению в работе иностранным агентом без регистрации. Тем временем, сотрудники посольства РФ добились встречи с Марией в вашингтонской тюрьме.

Публикация с призывом пользователей размещать фотографии Бутиной на аватарках появилась в официальных аккаунтах МИД РФ в Twitter, Facebook и Instagram. В министерстве также предложили хэштег #FreeMariaButina («Освободите Марию Бутину»).

Сотрудникам российского посольства удалось встретиться с Марией в вашингтонской тюрьме. Дипломаты отметили, что девушка чувствует себя нормально, несмотря на стресс и психологическое давление, которые ей пришлось пережить в ходе ареста.

«Как и любой нормальный человек, к тюремным условиям Мария адаптируется тяжело. При этом держится бодро, уверена в своей невиновности, твердо намерена доказывать это в суде», – отмечается в сообщении на странице посольства в Facebook.

Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Девушку подозревают в «преступном сговоре» с целью деятельности «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора», а также в проведении такой работы. В общей сложности ей грозит до 15 лет лишения своды.

Следователи считают, что Бутина с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, выступала в качестве агента российского высокопоставленного чиновника и «использовала личные связи с гражданином США, имеющим влияние на американскую политику». 19 июля суд отказал Бутиной в возможности выйти на свободу под залог.

В свою очередь в российском МИДе заявили о безосновательности обвинений в адрес гражданки РФ, назвав это дело откровенным политическим заказом.

Москва, Служба информации «Новый День»

Москва. Другие новости 20.07.18

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