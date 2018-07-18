Арестованная в США гражданка России обвиняется по двум пунктам

Минюст США предъявил официальные обвинения Марии Бутиной, которая была задержана в Вашингтоне 15 июля. Девушку подозревают в «преступном сговоре» с целью деятельности «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора», а также в проведении такой работы.

Следователи считают, что Бутина с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, выступала в качестве агента российского высокопоставленного чиновника и «использовала личные связи с гражданином США, имеющим влияние на американскую политику», передает агентство Reuters со ссылкой на документы Минюста.

Отмечается, что за сговор Бутиной грозит штраф или лишение свободы на срок до 5 лет, деятельность в качестве иноагента без регистрации карается штрафом или 10 годами заключения. В Министерстве юстиции уточнили, что предъявленные россиянке обвинения не квалифицируются как шпионаж.

В свою очередь в посольстве РФ в США сообщили, что к Бутиной так и не допустили российских консульских работников. «Посольство России в Вашингтоне добивается от американских властей предоставления консульского доступа к российской гражданке Марии Бутиной, обвиняемой в сговоре с целью работы в качестве агента правительства России без согласования с генеральным прокурором США. До настоящего времени нам такой возможности предоставлено не было», – говорится в сообщении посольства.

По словам дипломатов, очередное заседание по данному делу состоится сегодня в 13.30 по местному времени в федеральном суде округа Колумбия. Посольство планирует направить на него своего представителя.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 18.07.18

В заксо пока не знают, кому достанется депутатская зарплата Жуковского. / В Салехарде, где депутаты тайно проголосовали «за» реформу, пройдёт митинг против повышения пенсионного возраста. / А как же выборы? Один из лидеров свердловских эсеров переехал на теплое место в Омск. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»