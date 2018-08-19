Раздели и заковали в кандалы: Марию Бутину тайно этапировали в другую тюрьму

Российские дипломаты экстренно посетили задержанную в США россиянку Марию Бутину в тюрьме Александрии, куда ее перевели в пятницу из вашингтонской тюрьмы после месячного содержания. Об этом сообщило посольство России в США в своем Facebook.

Дипломаты заявляют, что положение гражданки продолжает ухудшаться. «Очевидно, что Марию пытаются дополнительными унижениями и психологическим давлением сломить», – говорится в сообщении дипмиссии.

По данным посольства, Марию Бутину перевели в другую тюрьму в пятницу вечером без всякого предупреждения и объяснения причин, забрав при этом все вещи, книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены.

«Пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием. Возмутительно, что Марию этапировали в кандалах. При этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут», – сообщило дипредставительство.

После перевода Бутина 12 часов провела в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна, сообщили дипломаты. По их данным, «теперь она будет содержаться в режиме «административной сегрегации» (изоляции). Ее собираются держать взаперти в одиночной камере».

Сотрудники дипмиссии добавили, что вопросов к американской системе правосудия становится все больше. «Неужели вменяемые ей провинности еще до решения суда обрекают Марию на практики, находящиеся на грани пыток?» – говорится в сообщении.

Дипломаты заявили, что продолжат добиваться освобождения Бутиной. «В Госдеп будет направлен очередной демарш с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к российской гражданке и требованием нормальной, человеческой реакции на происходящее. Мы ждем решительного осуждения действий властей США со стороны правозащитных организаций. Необходимо остановить это беззаконие»,– подчеркнули в посольстве.

Как сообщал «Новый День», Напомним, Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Девушку подозревают в «преступном сговоре» с целью деятельности «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора», а также в проведении такой работы. В общей сложности ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи считают, что Бутина с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, выступала в качестве агента российского высокопоставленного чиновника и «использовала личные связи с гражданином США, имеющим влияние на американскую политику». 19 июля суд отказал Бутиной в возможности выйти на свободу под залог.

В свою очередь в российском МИДе заявили о безосновательности обвинений в адрес гражданки РФ, назвав это дело откровенным политическим заказом.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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