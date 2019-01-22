Мария Бутина не звонит родителям из американской тюрьмы

Россиянка Мария Бутина, которую держат в тюрьме США по обвинению в сговоре против страны, перестала выходить на связь со своей семьей. Об этом сообщил ее отец Валерий Бутин.

«Это какой-то кошмар. Связь сейчас отсутствует полностью. Мы не знаем, в каких условиях содержат Машу и как она себя чувствует. Поймите, ее могут в любой момент, например, снова поместить в карцер, и мы об этом можем не узнать», – заявил «Известиям» Валерий Бутин.

По его словам, проблемы со связью появляются слишком часто, чтобы списать это на простые технические неполадки. Таким образом, семья ничего не знает о состоянии здоровья девушки, что вызывает тревогу у родственников.

«В последний раз, когда мы разговаривали с Машей, температура в камере была 15℃. Мы волнуемся, что у нее из-за холода может обостриться хронический артрит», – сказал отец задержанной.

Как писал «Новый День», Бутину задержали в США в июле 2018 года по обвинению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности, суд при этом арестовал россиянку. До 17 августа ее содержали в тюрьме Вашингтона, а затем перевели в тюрьму Александрии. 13 декабря Бутина пошла на сделку со следствием и признала вину в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы или штраф и депортация на родину. В начале января Бутину перевели на общий режим содержания в тюрьме. До этого россиянку более месяца держали в изоляторе, который позволяли покидать лишь на пару часов в сутки в ночное время.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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