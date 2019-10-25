Стала известна дата возвращения в Россию Марии Бутиной

Мария Бутина вернется в Россию 26 октября. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В американской тюрьме россиянка работала, занималась спортом и вела дневник.

«25 октября Мария будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штата Флорида, в миграционный центр в города Майами, откуда в тот же день она вылетит в Москву. Прибытие – утром 26 октября», – говорится в сообщении посольства в Facebook. Информацию о возвращении россиянки предоставил госдепартамент США в ответ на неоднократные запросы российских дипломатов.

«На этом, мы очень надеемся, закончится самый тяжелый этап в жизни россиянки. Желаем ей скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на ее долю нелегких испытаний», – добавил Антонов.

В свою очередь адвокат Бутиной Роберт Дрисколл рассказал о ее расписании в заключении. По его словам, девушка работала в тюремной столовой, готовила еду и обслуживала посетителей, пишет РИА «Новости».

Кроме того, Бутина имела возможность заниматься спортом, бегала по утрам и гуляла. Друзья девушки отправляли ей деньги, чтобы она могла пользоваться доступными для заключенных вещами, например, mp3-плеером. Также россиянка раз в неделю общалась с близкими по видеосвязи в течение 45 минут.

Дрисколл отметил, что у него есть сотни страниц рукописного текста, в котором Бутина описала все, что с ней происходило. Защитник передаст записи в Россию.

Как писал «Новый День», Бутину задержали в США в июле 2018 года по обвинению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. 13 декабря россиянка пошла на сделку со следствием и признала вину в сговоре с целью нанести вред Соединенным Штатам.

26 апреля американский суд признал девушку виновной в том, что она является агентом России, и приговорил ее к лишению свободы сроком на 18 месяцев. При этом ей зачлись девять месяцев, уже проведенные в заключении в ожидании вердикта суда. После освобождения Бутина не сможет въехать в США в течение 10 лет.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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