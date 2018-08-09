Контрсанкционная политика Кремля: «подставление щек и ягодиц»

Внешнеполитические действия Москвы в ответ на ограничения, которые вводят США против России, слишком слабы и могут характеризоваться как «подставление щек и ягодиц». Такое мнение высказал директор института Нового общества Василий Колташов, комментируя заявления Вашингтона о подготовке новых антироссийских санкций.

Эксперт констатировал, что американские ограничения плохо влияют на рубль и экономику РФ. «Причина понятна: эмиссия и слабость потребительского спроса – дурная база для стабильности национальной валюты, что бы там ни думали либералы», – пояснил Колташов на своей странице в Facebook.

Однако, по его оценке, проблема не только в этом: явно негодна сама методика контрсанкционных ответов, которые со стороны Москвы «носили больше политический характер – ноты, высылка дипломатов, жалобы».

Колташов считает, что практика «подставления щек и ягодиц в ожидании антиамериканского сотрудничества с Китаем и ЕС должна быть заменена экономическими ответами».

Эксперт считает, что России следует нажимать на слабые места США. «Ударят ли хоть по одной из этих важнейших позиций?» – задается вопросом эксперт, поясняя, что имеет в виду «привилегии Microsoft, американские патенты и интеллектуальную собственность».

Как сообщал РИА «Новый День», Госдепартамент США объявил, что с 22 августа Вашингтон введет новые антироссийские санкции из-за якобы имевшего место использования Москвой химоружия против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Предварительно сообщается, что ограничительные меры будут состоять из двух пакетов. Первый вступит в силу через 15 дней и предполагает наложение запрета на поставку в Россию продукции двойного назначения. Действие второго пакета может начаться через 90 дней. Речь идет о снижении уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и почти полное прекращение американского экспорта в РФ. При этом США заявляют, что готовы отказаться от второго пакета санкций, если Москва даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки в РФ.

На фоне соответствующих заявлений американских властей рубль продолжил падение и достиг минимума 2016 года.



Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.08.18

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