Москвичка нашла «кубометры» паспортов и уголовных дел в заброшенном отделе полиции. Правоохранители начали проверку (ФОТО)

На юго-западе Москвы в заброшенном отделе полиции и миграционной службы обнаружены сотни, если не тысячи документов россиян: паспорта, архивы с отпечатками пальцев, стеллажи с уголовными и административными делами, учетно-профилактические карточки и многое другое. Всё – в свободном доступе. Шокирующий архив обнаружила москвичка Лана Сатор. Фото со склада паспортов и других документов на Большой Черемушкинской улице она обнародовала в своем Instagram. Апокалиптические снимки наводят на мысль, что когда-то здание покидали в спешке, оставив не только документацию, – на стенах до сих пор «красуются» приклеенные на скотч портреты Владимира Путина и Дмитрия Медведева, а также стенды «Они сражались за Родину».

Как иронизирует девушка, судя по находке, закон о защите личных данных в России «соблюдается от души»: «Кубометры оставленных документов – заявления с копиями различных свидетельств, ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами московских граждан, уголовные и административные дела, карточки учёта малолетних хулиганов, личные дела сотрудников отдела и многое другое».

«Вишенкой на торте» Лана Сатор называет «давно просроченные армейские сухпайки и кучу различных незаполненных бланков со времён «милиции» 1980-х».

Однако странным, по ее мнению, является то, что в здании «с разбитыми окнами и мрачным внутренним двором» до сих пор не поселились бомжи.

«Как такое происходит и возможно, что на фото. Вот так вот взять и уйти, оставить все это!? Просто поднять свою пятую точку и пересесть на другой стул, оставив все. Очень странно и страшно это все осознавать, но интересно при каких таких обстоятельствах это произошло», – задается вопросом пользователь под ником alicazh.

«Не хотела бы я, чтобы мой, пусть даже старый, паспорт валялся бы вот так», – отмечает more_sloowly.

Позже Лана Сатор уточнила, что раньше в здании, помимо полиции, располагалась миграционная служба, ее сотрудники съехали из помещения после упразднения службы в 2016 году – ведомство вошло в состав МВД.

После скандала к брошенному дому «подтянулась» полиция. В настоящий момент все документы вывезены в ближайший дежурный пункт, а здание опечатано.

Полиция уже начала проверку по факту «обнаружения служебной документации в одном из помещений на улице Большая Черемушкинская», говорится в сообщении столичного полицейского главка. «По результатам проверки виновные будут привлечены к ответственности, а материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», – отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 17.08.18

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