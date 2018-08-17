СКР проводит проверку из-за документов в заброшенном здании УМФС

В Москве проводится доследственная проверка в связи с обнаружением документов в заброшенном здании отделения УФМС. Об этом информирует Главное следственное управление СК РФ по столице.

Отмечается, что сообщение о находке поступило в правоохранительные органы 16 августа. В неиспользуемом помещении были найдены паспорта граждан РФ, загранпаспорта, а также различные архивные документы и бланки, связанные с выдачей разрешений на временное проживание в РФ.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, в том числе по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Ранее сообщалась, что проверку из-за найденных документов проводит полиция.

Как сообщал «Новый День», на юго-западе Москвы в заброшенном отделе полиции и миграционной службы обнаружены сотни, если не тысячи документов россиян, в том числе архивы с отпечатками пальцев, стеллажи с уголовными и административными делами, учетно-профилактические карточки и многое другое. Всё – в свободном доступе. Шокирующий архив обнаружила москвичка Лана Сатор. Фото со склада паспортов и других документов на Большой Черемушкинской улице она обнародовала в своем Instagram. Как иронизирует девушка, судя по находке, закон о защите личных данных в России «соблюдается от души».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 17.08.18

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