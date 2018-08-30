Кремль и эксперты раскритиковали рейтинг Forbes о влиятельных россиянах

Кремль назвал «странным» опубликованный сегодня рейтинг журнала Forbes о самых влиятельных россиян. Политологи присоединились к критике, назвав его ярчайшим примером того, как не надо изучать и описывать элиты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что непонятны критерии определения влиятельности политиков и бизнесменов. «Непонятно, из чего исходит весь странный список. Не надо быть провидцем, чтобы поставить Владимира Путина на первое место», – заявил Песков, слова которого цитирует РБК.

Известный политолог Евгений Минченко также подверг критике этот рейтинг. «Рейтинг влияния от русского «Форбс» – ярчайший пример того, как не надо изучать и описывать элиты. Взять за основу произвольно выбранные формальные критерии, принять за постулат, мягко говоря, спорное утверждение о примате в России бизнеса над властью – и получается чепуха», – отметил эксперт, комментируя на своей странице в Facebook список Forbes.

Минченко обратил внимание, что «система управления в России преимущественно неформальная и изучается принципиально иными инструментами».

Как сообщал «Новый День», вслед за главой государства в рейтинге Forbes значится глава Сбербанка Герман Греф, третье место у председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, четвертое – у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Замыкает топ-5 премьер-министр Дмитрий Медведев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.18

Ушел из жизни звезда сериалов «Глухарь» и «Кадетство». / В Москве скончался Иосиф Кобзон. / Действительно воруют: Кудрин подтвердил огромные масштабы хищения госсредств. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»