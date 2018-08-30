Forbes расставил по местам самых влиятельных россиян: лидеры и аутсайдеры топ-100

Российский журнал Forbes обнародовал первый рейтинг самых влиятельных россиян. В список включены 100 самых влиятельных чиновников, бизнесменов, топ-менеджеров и силовиков. Рейтинг «автоматически» возглавил президент России Владимир Путин – «как человек, занявший второе место в глобальном рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского Forbes», отмечает издание. На последнем месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В топ-3, кроме Путина, попали также глава правления Сбербанка Герман Греф и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. На четвертом месте – главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, пятерку замыкает глава правительства РФ Дмитрий Медведев..

В топ-10 из высокопоставленных чиновников вошли председатель Центробанка Эльвира Набиуллина (7 место) и директор ФСБ Александр Бортников (8 место). Из представителей крупного бизнеса в первой десятке значатся гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (6 место) и президент «Лукойла» Вагит Алексперов (10 место). Они обошли председателя совета директоров «Реновы» Виктора Вексельберга (25 место), Олега Дерипаску (28 место), основного владельца USM Holdings Алишера Усманова (31 место). Государственный сектор в первой десятке представляет гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Самым влиятельным из кремлевских чиновников оказался спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов (37 место). Руководитель президентской администрации Антон Вайно занял 47 место, первый заместитель главы АП Сергей Кириенко – 63 место, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оказался на 70 месте.

Самым влиятельным региональным чиновником авторы рейтинга признали мэра Москвы Сергея Собянина – он занял 13 место. Он опередил таких высокопоставленных федеральных чиновников, как первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова (16 место), секретаря Совета безопасности Алексея Патрушева (17 место), главу Следственного комитета Александра Бастрыкина (19 место), министра иностранных дел Сергея Лаврова (21 место), генпрокурора Юрия Чайку (22 место), министра обороны Сергея Шойгу (30 место), руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина (33 место), главу МВД Владимира Колокольцева (39 место).

Из региональных лидеров в топ-50 также вошли губернатор Московской области Андрей Воробьев (35 место), руководитель Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (38 место), свердловский губернатор Евгений Куйвашев (49 место). Отметим, что в середину списка попали глава Татарстана Рустам Минниханов (51 место), губернатор ХМАО Наталья Комарова (54 место) и глава Башкирии Рустэм Хамитов (56 место). Чеченский лидер Рамзан Кадыров оказался на 91 месте.

Руководители законодательной власти оказались в конце рейтинга: спикер Госдумы Вячеслва Володин (83 место), председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заняла 87 место.

Политические силы представляет в рейтинге лидер КПРФ Геннадий Зюганов (97 место) и глава ЛДПР Владимир Жириновский (100 место).

Как пишет издание, в лонг-лист рейтинга (около 1500 человек) были включены все участники списка 200 самых богатых бизнесменов, директора примерно 300 крупнейших компаний реального сектора и системообразующих банков, руководители силовых структур, высшие чиновники, спикеры обеих палат парламента, их заместители, руководители фракций и комитетов, а также представители региональных властей.

Данный список был разбит на группы, которые оценивались по числу сотрудников, размеру выручки, по возможности непосредственно влиять на жизнь людей, по близости к президенту или «Единой России». Дополнительные баллы бизнесменам давались за приглашение на ежегодные встречи с президентом, чиновникам – за членство в ЕР. Также дополнительные очки присуждались собственникам бизнеса за участие в оперативном управлении, а топ-менеджерам – за то, что они входят в списки Forbes.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.18

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