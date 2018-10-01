Миллиардер Усманов рассказал о последнем олигархе в России

Бизнесмен Алишер Усманов уверен, что в России остался только один олигарх. Миллиардер определил критерии понятия олигарх и заявил, что таковым себя не считает.

«Я слово «олигарх» вообще терпеть не могу. Олигарх – это человек, который все взял, не заплатив. Я к ним никогда в жизни не относился», – сказал предприниматель в эфире телеканала «Россия-1». Усманов сравнил термин «олигарх» с «фаворитом королевы».

Бизнесмен отметил, что в РФ остался только один олигарх, однако имени его раскрывать не стал. «Считаю, остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит – до сих пор катится... Он олигарх. И он про себя это знает. Он все потерял, кроме одной компании, вот поэтому он в ней и остается. А больше олигархов нет», – заключил Усманов.

Состояние основного акционера USM Holdings Алишера Усманова оценивается в 12,5 млрд долларов. Он занимает 10 место в списке богатейших россиян по версии журнала Forbes.

Ранее Минфин США внес Усманова в «кремлевский доклад», куда вошли российские бизнесмены, по мнению Вашингтона, поддерживаемые властями РФ. В отношении фигурантов этого списка США могут ввести различные санкции.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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