Российский олигарх остался без британского футбольного клуба

Российский олигарх Алишер Усманов согласился продать 30% акций лондонского футбольного клуба «Арсенал». Их покупателем стал американский миллиардер Стэн Кронке, а сама сделка оценивается примерно в $2,3 млрд, передает Reuters.

Кронке уже владеет 67% акций «Арсенала». Ему также принадлежит баскетбольная команда Denver Nuggets и клуб по американскому футболу Los Angeles Rams. Американский миллиардер получил «безотзывное согласие от Усманова» на продажу его доли. Как говорится в заявлении для Лондонской фондовой биржи, став единоличным владельцем «Арсенала», Кронке получит больше возможностей для реализации стратегии клуба.

Отмечается, что соглашение о выкупе завершит противостояние двух миллиардеров, боровшихся за контроль над клубом. Кроме того, Кронке собирается купить оставшиеся доли независимых акционеров.

Напомним, что Алишер Усманов занимает 10 строчку в списке Forbes богатейших людей России. Его состояние составляет порядка $12,5 млрд.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

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