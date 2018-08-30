Бюджет столицы очень универсальный: эксперт ответил кандидату в мэры Москвы

Кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов заявил, что в российской столице неправильно формируются бюджетные траты. По его мнению, что основная часть средств направлена на развитие города, а не на социальную политику, тогда как москвичи больше нуждаются именно в решении системных соцпроблем.

В числе прочих необходимых мер кандидат от «Справедливой России» назвал необходимость повышать пенсионные надбавки московским пенсионерам, а уже в последнюю очередь думать о благоустройстве городских территорий. Свиридов уверен, что это беда городов, являющихся туристически привлекательными: в них о гостях думают больше, чем о жителях.

Как считает эксперт АНО «Центр исследований и развития Евразийства», председатель коллегии «Изборский клуб», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин, в приоритете должен быть действительно социальный бюджет.

«Да, я согласен, что, в первую очередь, должна идти ориентация на москвичей», – подтвердил эксперт.

Однако, по его оценке, культурно-историческое развитие города – не повод переживать, что социальная сфера останется заброшенной. Эксперт пояснил, что у Москвы универсальная система бюджетирования, и выбирать между социальной сферой и облагораживанием города не придется, поскольку одно другому не мешает.

«Дело в том, что бюджет Москвы очень универсальный. Часть денег идет именно на конкретные работы по реставрации и благоустройство. Другая часть средств, безусловно, идет на социалку, на программу поддержки реновации, на другие интересные проекты, потому что сейчас приоритет избирательной кампании идет под лозунгом: Москва должна быть на благо москвичей, на благо жителей столицы», – поделился мнением Юрий Самонкин.

При этом он отметил, что работы по благоустройству городской среды тоже важны, и не только для туристов, но и для жителей мегаполиса. Современная, красивая, инновационная Москва с отреставрированными объектами культуры и новыми парками, велодорожками, различными зонами для отдыха и занятий спортом – это условия и для москвичей, и для гостей города.

Причем, по мнению Самонкина, не стоит забывать, что в Москве находятся главные федеральные центры: и правительство РФ, и президент, – то есть поддержка на развитие Москвы идет и из федерального бюджета.

«Мосгордума разбита по профильным комитетам и ведомствам, и каждое из них отвечает за определенное направление деятельности. Московский бюджет универсальный в том плане, что рассматриваются и социальное развитие города – поддержка москвичей, забота о пенсионерах, благоустройство районов, детские сады, поликлиники и так далее, – и бюджет, направленный на культурно-исторический аспект, связанный с реставрацией зданий и привлечением в Москву дополнительных инвестиций под развитие», – отметил эксперт.

В заключение он добавил, что проблемы с деньгами у Москвы, в целом, нет, и столичный бюджет прекрасно выдерживает нагрузку по всем фронтам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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