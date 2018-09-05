МИД РФ припугнул Европу за учения НАТО у российских границ

Министерство иностранных дел РФ заявило о том, что натовские учения вблизи российских границ все более напоминают «худшие времена «холодной войны» и выразило сомнения в том, осознают ли европейские партнеры то, что делают. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.

«Уже давно не секрет, что США и НАТО планируют несколько стратегических и оперативно-тактических манёвров с задействованием существенных сил и средств. В ходе них будут отрабатываться одновременные наступательные действия у границ Российской Федерации. В данном контексте хотелось бы отметить, что планы натовских стратегов, их масштаб и характер намеченных в связи с этим к реализации мероприятий всё более напоминают худшие времена «холодной войны», – цитирует ее слова пресс-служба МИД.

Захарова подчеркнула, что характер учений и деятельность натовцев по «массированному укреплению военной инфраструктуры в Прибалтике, Польше, Болгарии и Румынии» отчётливо свидетельствуют об их антироссийской направленности.

«Евроатлантические военные приготовления в непосредственной близости от наших рубежей вызывают всё больше вопросов: к чему в конечном итоге может привести подобная «классика жанра» в военном планировании, и осознают ли последствия этого в Европе?» – возмутилась она.

При этом Захарова подчеркнула, что Москва оставляет за собой право применять должные контрмеры в «интересах надёжного обеспечения безопасности нашей страны».

«Будем и далее внимательно отслеживать действия США и их партнёров по НАТО», – заявила она.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что конфронтация и напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном нарастают – возникает даже риск военного столкновения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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