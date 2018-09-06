Условный срок по коррупционному преступлению экс-главы МУРа обжалован

Прокуратура обжаловала приговор бывшему начальнику Московского уголовного розыска (МУР) генералу Виктору Трутневу, который был осужден на пять лет условно по делу о коррупции, передает «Интерфакс» со ссылкой на Московской гарнизонный военный суд.

Как сообщал «Новый День», в июле суд признал Трутнева виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ) и вынес ему приговор – пять лет лишения свободы условно со штрафом в 200 тысяч рублей.

Суд смягчил квалификацию действий отставного полицейского, которому изначальному вменялось посредничество в особо крупном взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Еще трое фигурантов дела Трутнева – бывшие офицеры Балашихинского межрайонного отдела УФСБ Алексей Винокуров, Денис Семенов, Артур Юсуфов – были приговорены к 3, 4 и 4,5 годам условно со штрафами до 500 тысяч рублей.

Кроме того, суд не стал лишать осужденных офицерских званий.

Было установлено, что соучастники в мае-июне 2017 года получили 70 тысяч долларов для их дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела гендиректора компании «Трансэко» Юрия Корнилова.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Трутнева к 10 годам лишения свободы, Юсуфова – к 8 годам колонии, а Винокурова и Семенова – к 7 годам заключения каждого.

После оглашения приговора адвокаты осужденных заявили, что не будут его обжаловать.

Трутнев возглавлял МУР с 2001 по 2003 год. С 2003 по 2011 год он работал в окружных управлениях столичной полиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.18

Дождались «временных» сложностей: евро – выше 80 рублей, доллар дороже 69. / Forbes назвал богатейшие кланы России: лидер рейтинга заметно сократил свое состояние. / Компромисс с совестью: почему наша жизнь ничего не стоит в глазах других. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»