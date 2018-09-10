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Понедельник, 10 сентября 2018, 17:26 мск

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Дело о взятке: в Москве заочно арестован бывший мировой судья

Судебная коллегия Московского городского суда удовлетворила ходатайство председателя Следственного комитета о заочном аресте бывшего мирового судьи, который обвиняется в получении взятки. Как сообщила пресс-служба ведомства, подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

Уголовное дело в отношении бывшего мирового судьи судебного участка № 386 района Северное Медведково города Москвы Алексея Зорина о получении взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) было возбуждено в 2015 году.

По данным следствия, в ноябре 2015 года в производстве мирового судьи находилось дело об административном правонарушении. В ходе неоднократных встреч Зорин выдвинул требование лицу, привлекаемому к ответственности, о передаче ему взятки в 20 тысяч рублей.

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за неприменение в отношении мужчины таких видов наказаний, как административный арест либо обязательные работы. Позднее, 14 декабря 2015 года, мужчина, участвовавший в рамках оперативно-розыскного мероприятия, находясь в помещении суда, передал Зорину паспорт с ранее оговоренной суммой взятки», – отметили в СКР.

После возбуждения уголовного дела бывший мировой судья скрылся от органов следствия, в связи с чем объявлен в международный розыск.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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