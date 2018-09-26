Политический диссонанс: думская оппозиция «забыла» потребовать вернуть пенсионную реформу в правительство РФ

Депутаты Госдумы от «Единой России» продавили принятие самого скандального законопроекта последних лет – пенсионной реформы – во втором чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в зале пленарных заседаний требований снять законопроект с голосования от думской оппозиции – фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», которые выступили против повышения пенсионного возраста, – не прозвучало, что выглядело очень странно на фоне протестов и жестких заявлений, которые прозвучали сегодня около здания нижней палаты парламента.

Сегодня на пленарном заседании документ был рассмотрен с учетом поправок, внесенных президентом РФ Владимиром Путиным, а также больше трех сотен изменений, авторами которых стали депутаты, члены Совета Федерации и региональные парламенты.

«Президентские» поправки думцы поддержали в едином порыве, 384 голосами «за» – ни одна из оппозиционных фракций возражений не высказала. Спикер Госдумы Вячеслав Володин с удовлетворением констатировал, что в этом вопросы все фракции пришли к консенсусу.

После этого началась борьба за изменения, попавшие в список, на который думский профильный комитет и правительство дали отрицательные рекомендации. Депутаты предложили вынести 72 из 308 предложенных поправок на отдельное голосование. Те изменения, за которые никто не вступился, Дума отклонила сразу при 324 голосах «за», 56 против и 1 воздержавшемся.

Правда, и вынесенные на отдельное обсуждение поправки шансов быть принятыми не имели. В частности, КПРФ предложила не повышать пенсионный возраст для жителей регионов, в которых статистика фиксирует низкую продолжительность жизни. Депутаты отклонили эту поправку, поскольку, как пояснил председатель профильного думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, введение такой нормы создаст дополнительную льготную категорию, и откроет возможность для злоупотреблений – люди будут съезжаться именно в эти регионы. Не приняли депутаты и поправку, снижающую заявленный в законопроекте пенсионный возраст для нетрудоспособной категории населения, для селян, для жителей Дальнего Востока и жителей Крайнего Севера. Не нашли поддержки и предложения убрать дополнительные 8 лет ожидания для получения стажа по выслуге лет для медиков и учителей,

«Данная реформа практически провалилась, она крайне непопулярна», – констатировал, в свою очередь, депутат от ЛДПР Сергей Иванов, напомнив о переданном в администрацию президента РФ миллионе подписей против реформы, многочисленных акциях протеста и сентябрьском голосовании в регионах. Депутат подчеркнул, что реформа в своем нынешнем виде заявленной цели не достигнет.

«Я согласен, демографическая ситуация отвратительная», – заявил он и напомнил, что, по данным опросов треть молодежи до 20 лет вообще хочет навсегда уехать из России, треть живет исключительно сегодняшним днем, ничего не откладывая на будущее. «За тех, кого вы хотите заставить работать на пять лет дольше, платить будет некому», – резюмировал Иванов и предложил отложить реформу на 20 лет. Это предложение его коллеги также отклонили.

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин со своей стороны заявил, что к обсуждению этого вопроса логично было бы вернуться в 2023 году, когда «окончательно иссякнет демографическая яма», дно которой было пройдено в 2015 году. «За первые полгода количество рабочих мест в стране сократилось на 216 тысяч», – отметил он, подчеркнув, что реформа спровоцирует рост безработицы.

После того как оппозиция усомнилась в гарантиях обещанной индексации пенсий в 2019 году, спикер дал слово министру труда Максиму Топилину. «Будет 7% индексация, – заверил Топилин. – Она изложена в президентских поправках к законопроекту в виде стоимости пенсионного коэффициента ежегодно. И если вы поделите эти цифры, используя знания не первого класса, а, наверное, класса третьего-четвертого, то вы увидите коэффициенты индексации». Размер средней пенсии неработающим пенсионерам к 2024 году таким образом достигнет 20 тысяч рублей, сообщил он.

Авторы поправок из думской оппозиции напоминали, что при существующей продолжительности жизни многие россияне рискуют вообще не выйти на пенсию – в частности, представители КПРФ отмечали, что 20% женщин не доживает до 60 лет. Коммунисты, защищая несколько своих поправок, практически умоляли изменить условия для северян и Дальнего Востока, поскольку в противном случае люди покинут эти регионы. Либерал-демократ Ярослав Нилов, который волею судьбы был вынужден декларировать позицию думского комитета по труду, констатировал, что большинство членов комитета, учитывая мнение правительства, все подобные поправки отправляло в таблицу №2 – то есть к предложениям, не рекомендованным к принятию.

Не обошлось без курьезов. Во время обсуждения отклоненных комитетом поправок либерал-демократ Сергей Иванов заявил, что коммунист Валерий Рашкин и его коллеги, «которые в майках в зале находятся», нарушают регламент. Как выяснилось, группа депутатов из фракции КПРФ пришла на заседание в футболках с изображением перечеркнутых цифр 63 и 65.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин тут же напомнил, что депутаты получают зарплату «выше, чем у тех, кто нас избирал», и этот доход «позволяет купить костюм и галстук». «Геннадий Андреевич, – обратился он к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. – Золото партии не вернули, сейчас в майках ходите? Представьте, что по этому поводу скажут избиратели».

«Что касается того, как быть одетыми, так мы остаемся в наших сердцах с обманутым народом», – парировал взявший после этого слово коммунист Николай Харитонов. В ответ «единоросс» Сергей Вострецов на повышенных тонах потребовал от коммунистов подавать поправки как положено. «Не надо клоунаду устраивать!» – весьма нервно воскликнул он. В итоге представители КПРФ поблагодарили Сергея Иванова за привлечение внимания к их акции против пенсионной реформы.

Обсуждение законопроекта продолжалось больше трех часов. Когда все поправки из таблицы №2 были рассмотрены и отклонены, коммунист Николай Коломейцев предложил по вопросу о принятии документа во втором чтении проголосовать тайно. Предложение было поставлено на поименное голосование и отвергнуто 302 голосами против 48 поддержавших. Итоговое голосование по второму чтению законопроекта сюрпризов не принесло: пенсионную реформу поддержали 326 народных избранников, отклонили 59, при одном воздержавшемся.

Уже после голосования оказалось, что один голос коммунистов ошибочно приписали к лагерю «единороссов», поддержавших непопулярную реформу. Член фракции КПРФ Сергей Казанков сообщил, что нажал кнопку для голосования своего отсутствующего коллеги Жореса Алферова. «Как же так? – удивился Вячеслав Володин. – Мы же говорили, что каждый [голосует] сам за себя». «Я поставил бутылку с водой, – объяснил Казанков. – И случайно попал на кнопку «за». «Хорошо, что голосование поименное и открытое, – подытожил Володин. – А если бы было тайное? Вы тайно проголосовали за Жореса Ивановича, а потом разбирайся, кто это сделал».

Тут же выяснилось, что проблема возникла не только с Алферовым. «Единоросс» Анна Кувычко, избранная в Госдуму жителями Волгоградской области, специально взяла слово, чтобы заявить, что голосовала «за» пенсионную реформу. «Что, кнопка не сработала?» – поинтересовался спикер. «Да, не сработала. Я голосовала «за», – сообщила народная избранница.

Напомним, Наталья Поклонская, единственная из единороссов проголосовавшая в первом чтении против пенсионной реформы, после этого лишилась своей должности главы думской комиссии по контролю за сведениями о доходах депутатов. На этот раз экс-прокурор Крыма поддержала президентские поправки, но отказалась голосовать за законопроект в целом.

Законопроект, повышающий пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет, был внесен в Госдуму 16 июня. В первом чтении документ принят 19 июля за счет усилий фракции думского большинства. Представители ЛДПР, КПРФ и СР проголосовали против. Многочисленные акции протеста охватили страну летом и продолжаются до сих пор. 29 августа президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку реформы, однако признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. Эти поправки, судя по всему, не удовлетворили общество – акции протеста не прекратились, а накануне в администрацию президента принесли больше миллиона подписей россиян, выступающих против повышения пенсионного возраста.

Эксперты прогнозируют, что в случае принятия законопроекта в третьем чтении, Россию охватит новая волна протестных акций. Политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой полагает, что пика протестные выступления достигнут к весне, и власти нечего будет им противопоставить.

Москва, Татьяна Дорофеева

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