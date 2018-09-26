Авторитет власти «растоптан»: Путин, Медведев и «Единая Россия» совершили «политическое харакири»

Президент РФ Владимир Путин, глава правительства Дмитрий Медведев и «Единая Россия» совершают «политическое харакири», поддерживая пенсионную реформу и лоббируя интересы олигархата в стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на митинге у здания Госдумы перед началом второго чтения правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста, оппозиция заявила о социальном взрыве, который произойдет в стране уже в ближайшее время и сметет нынешнюю власть.

Первый секретарь московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, выступая перед собравшимися, заявил, что необходимо вернуть законопроект в правительство РФ. «Они делают себе харакири. И президент, и Медведев, и «Единая Россия» – они «самоубийцы». Народ отвергает предложение, народ растоптал их авторитет. Они уже не смогут привести своих кандидатов к победе, их политическая жизнь закончилась. Народ выбрасывает их на политическую обочину. На этом эра «Единой России» и Путина завершена», – заявил Рашкин.

Он подчеркнул, что «народ проснулся» и готов сбросить нынешнюю партию власти, и напомнил, что это участь также в свое время ждала и другие политические силы, которые поддерживали капиталистов и лоббировали их интересы в ущерб жителям страны.

«Единство», «Наш дом – дурдом», простите, «Наш дом – Россия» – все партии, которые поддерживали класс олигархов, класс буржуазии. Сейчас они (глава государства и кабмин) также поддерживают власть капитала, олигархат», – сказал он.

Депутат Госдумы призвал Путина наложить вето на пенсионную реформу

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов согласился, что закон о повышении возраста выхода на пенсию «абсолютно классовый». «Он заставит пожилых держаться за свои места всеми правдами и неправдами, а молодёжь – сильнее конкурировать между собой и соглашаться на работу без социальных гарантий. Эксплуатация трудового человека многократно возрастет», – подчеркнул Парфенов.

При этом он обратил внимание, что в попытках продавить эту реформу, власть не пожалела «самое ценное». «Как только прошли многотысячные митинги, власть дрогнула и бросила на стол свою самую сильную карту – авторитет президента. Но и это не прошло – все увидели, что президент просто солидарен с либеральной политикой правительства. У многих спала с глаз пелена», – констатировал депутат.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин со своей стороны напомнил, что это не первый «антинародный закон», который протаскивает правительство, и обратил внимание, что методы, которыми власти пытаются «решить» проблемы, – абсурдны.

«Нормальные люди, когда говорят о демографической яме, все делают для того, чтобы стабилизировать социальное положение и все сделать для того, чтобы исправить это демографическое положение – позаботиться о молодежи, поднять рождаемость и так далее. Сейчас – все наоборот. И это не первый закон, который мы называем антинародный – ранее они протащили монетизацию льгот. Мы видим, как хочет власть уничтожить все завоевания Советского союза», – заявил Кашин.

По словам лидера московского «Яблока» Сергея Митрохина, который провел около здания Госдумы одиночный пикет, со своей стороны заявил, что власть демонстрирует катастрофическое неумение управлять страной.

«Самое главное – правительство сегодня вымещает на нашем народе свою неспособность управлять страной. Они не справляются с задачей экономического роста, поддержки малого бизнеса, создания новых рабочих мест, даже с задачей увеличения пенсионных накоплении за счет нефтяных доходов», – сказал Митрохин.

«В Бюджетном кодексе ясно и четко написано, что бюджет пенсионных фондов балансируется за счет резервных фондов, а нам говорят, что наши нищие работнички должны все время скидываться «на общак». А если их (работников) слишком мало, то «общака» не хватает. Слушайте, у вас в законе написано – нефть продаёте – деньги в пенсионный фонд. Куда они девают эти деньги? Значит – вы не умеете управлять системой или поддёргивать ее в цивилизованном состоянии», – подчеркнул Митрохин.

В связи с этим политик также отметил, что такая недееспособность власти может вести только к одному – отставке. «У нас достаточно профессиональных людей, которые способны управлять страной экономикой и пенсионной системой так, чтобы не требовалось грабить народ, залезать ему в карман», – заявил он.

При этом в комментарии РИА «Новый День» Митрохин раскритиковал оппозицию, которая халатно относится к мобилизации протеста, и обратил внимание, что из-за пассивности, которую продемонстрировали некоторые лидеры, не удалось зарубить реформу на корню. По его оценке, и сегодня к Госдуме пришло крайне мало людей.

«Мне не понятны протестные акции, которые устраивают где-то абстрактно в день выборов (имеется в виду несанкционированный митинг сторонников скандального политика Алексея Навального). Ты сюда призови людей, когда закон принимается. Вот если бы сюда пришла эта огромная толпа, вместо вот этого жалкого зрелища, тогда другой результат мог бы быть, может быть, и не прошел бы закон. Конечно, сейчас его примут во втором чтении…» – сказал политик.

Митрохин выразил уверенность, что «самая главная площадка борьбы с любым законопроектом – у Госдумы».

«Это касается не только Навального. Хорошо, ходите везде, но в решающий момент, когда принимается решение, придите сюда – к Госдуме. Если речь идет о решении правительства – Белый дом. Вот сюда надо приходить. Тогда есть шанс сорвать эти чудовищные инициативы властей. Коммунисты прислушались – раньше они не проводили такие акции. Это правильный путь тактики организации протеста», – заявил он.

Митрохин также выразил уверенность, что еще несколько подобных законопроектов и страну ждет настоящий социальный взрыв.

«Это будет социальный взрыв. При такой политике это неизбежно. Что вчера Государственная дума приняла? Уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста. Иными словами, она приняла запрет для людей предпенсионного возраста поступать на работу. Кто их будет брать? Их просто не пустят на порог после вчерашнего закона. Еще пару десятков таких закончиков и действительно может быть социальный взрыв. Я в это не сомневаюсь», – заключил политик.

Стоит отметить, что Госдума усилиями «Единой России» утвердила законопроект о повышении пенсионного возраста во втором чтении. О своей непримиримой позиции заявили депутаты от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Третье чтение намечено на 27 сентября.

Москва, Мария Вяткина

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