Протесты против пенсионной реформы у Госдумы «сдулись»: коммунистам надоело митинговать

У здания Госдумы сегодня утром прошел пикет против пенсионной реформы. Протестная акция перед началом третьего чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста оказалась немногочисленной – на пикет вышли лишь четверо представителей партии «Яблоко». Коммунисты и представители «Левого фронта», активно митинговавшие накануне у здания нижней палаты российского парламента, к зданию Госдумы сегодня предпочли не выходить.

«Яблочники» вышли к Госдуме с плакатами в руках «Пенсионная «реформа» – позор Путина и Медведева!», «Пенсионная «реформа» – позор «Единой России!», «Пенсионная «реформа» – ограбление народа!».

Представителей других политических сил, в том числе из думской оппозиции, ранее рьяно заявлявших о своем несогласии с пенсионной реформе и требовавших ее отмены, сегодня у здания парламента замечено не было.

Как сообщал «Новый День», накануне депутаты Госдумы, в том числе представители оппозиционных фракций, единогласно поддержали президентские поправки, смягчающие пенсионные реформы. Позднее Госдума силами представителей «Единой России» одобрила пенсионную реформу во втором чтением. Резонансный правительственный законопроект поддержали 326 депутатов, отклонили 59, при одном воздержавшемся. Не голосовала депутат от ЕР Наталья Поклонская, впрочем она поддержала предложенные Путиным поправки. Напомним, экс-прокурор Крыма оказалась единственной из единороссов проголосовавшая в первом чтении против пенсионной реформы, после чего она лишилась должности главы думской комиссии по контролю за сведениями о доходах депутатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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