Тактический сбой: протест против пенсионной реформы оказался в тупике

Протест против пенсионной реформы «сломан». Апатия, с которой граждане страны восприняли второе чтение законопроекта в Госдуме, свидетельствует о ряде системных ошибок, допущенных организаторами протестов, в частности, КПРФ. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил известный общественный деятель, сопредседатель движения «Гражданская солидарность», руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

По его оценке, осталась одна надежда – что после того как закон заработает, народ продавит его отмену «снизу».

Федоров обратил внимание, что перед вторым чтением к Госдуме выразить протест пришло значительно меньше противников пенсионной реформы, чем перед первым – 19 июля. «С моей точки зрения, здесь мало народу. Даже на первом чтении было раза в два-три больше. Это показывает, что надо менять тактику борьбы», – сказал он.

По мнению Федорова, одной из причин угасания протеста, а также малочисленности сегодняшнего митинга, стало то, что компартия использовала свои старые методы.

«КПРФ – партия, которая имеет свои видения работы, у нее есть определенные шаблоны, и она их отрабатывает автоматически. Но одинаковые действия молодежи мало. К сожалению, надо признать, что тактика борьбы провалена», – считает Федоров.

«После первого чтения – одно и то же, те же люди говорят те же слова. Это тупик: ничего не предлагают, а просто говорить о том, что это плохо – все итак это знают», – подчеркнул он.

В этой связи Федоров также выразил уверенность, что коммунистам, как представителям парламентской оппозиции, было бы очень выгодно аккумулировать протест вокруг себя, что позволяет им выиграть больше политических очков.

«Формально, надо признать официально, что сломали протест. Тот формат, который был предложен – не удовлетворил. Люди либо сами сдались, либо организаторы протестов допустили ряд ошибок», – сказал он.

Как считает Федоров, первые серьезные протесты могут быть после января 2019 года, когда на пенсию не сможет уйти первая волна людей, достигших 55 и 60 лет.

«Ситуация потихоньку будет накаляться и выплескиваться. Как это было с монетизацией льгот. Сначала приняли, а потом результат – когда люди вышли на улицы был через несколько месяцев. Были случаи, когда реформы корректировались, если надавить снизу, то можно ставить вопрос об отзыве реформы», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. 29 августа президент РФ Владимир Путин высказался в поддержку реформы. Однако при этом глава государства признал, что проект кабинета министров нужно смягчить. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям. В частности, он заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

Сегодня Госдума утвердила пенсионную реформу во втором чтении. Третье – намечено на 27 сентября.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.09.18

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