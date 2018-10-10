Европа нашла «крайнего». Это Путин

В Европе продолжается истерическая информационная война против России и ее лидера Владимира Путина, который представляется в зарубежных СМИ как главный мировой злодей и «дон мафии». Как передает корреспондент РИА «Новый День», примечательно, что сейчас именно британская пресса прилагает максимальные усилия, чтобы обвинить президента РФ в попытке разрушить Европейский союз.

Как пишет газета The Guardian, которая в новом витке «медийных баталий» перешла к наступательным действиям и практически ежедневно выпускает памфлетные статьи о «российском диктаторе», пишет, что попытки Кремля «подорвать главные институты в Европе» теперь очевидны.

В авторской колонке бывшего главного редактора ежедневной французской газеты Le Monde Натали Нугайред, которая также работала спецкором в Москве, отмечается, что «несмотря на все усилия, предпринятые Кремлем во время чемпионата мира, по демонстрации открытости», вскрывшиеся факты о деятельности российских спецслужб, показывают, что интересы России в Европе не ограничиваются только странами постсоветского пространства.

«Мы уже не можем говорить о стратегии, направленной на то, чтобы сохранить прежние советские государства под влиянием Москвы. Скорее, речь идет о попытках России подорвать общественный строй по всей Европе», – говорится в статье.

При этом в публикации отмечается, что после падения коммунизма Европа недостаточно внимания уделяла своим восточно-европейким товарищам, которые страдали от неоимперализма Москвы.

Нугайред обращает внимание, что тревожные «звоночки» о намерениях Кремля и своего рода тестирование системы кибератак проявились еще больше 10 лет назад.

«После того, как в 2007 году в результате крупной российской кибератаки в Эстонии пострадали тысячи людей, в Париже и Берлине забеспокоились, что однажды опасность может распространиться на запад», – говорится в статье о кибератаке в апреле 2007 года, которой подверглись правительственные и частные системы Эстонии. Основания для обвинений в тех событиях Москвы во много стало то, что это совпало с уличными беспорядками, сопровождавшими перенос памятников Второй мировой войны и отказом РФ помочь в противостоянии хаккерам. Однако стоит отметить, что тогда было использовано до двух миллионов взломанных компьютеров, расположенных в 100 разных странах, включая Ватикан.

В то же время, как отмечается в публикации, теперь против российских хакеров активно борются и Нидерланды, которые исторически не имели «напряженных геополитических конфронтаций с Россией». Как поясняется в материале, это связано с тем, что голландцы поняли, что жертвами Москвы может стать, кто угодно.

В статье есть также примечательный абзац, посвященный российской «агрессии», в том числе и во время Второй мировой войны.

«Нидерланды не являются одной из тех европейских стран, которые исторически пострадали от российской или советской агрессии, будь то во Второй мировой войне, во время коммунизма или еще раньше. Они стали мишенью только потому, что несут ответственность за безопасность ОЗХО, в Гааге», – пишет французская журналистка.

Она также отмечает, что Греция, христианская православная страна, которая имеет сходные с Россией культурные традиции, была «вынуждена осудить вмешательство России в свои внутренние дела по поводу спора о названии Македонии».

В статье также напоминается, что нынешний президент Франции Эммануэль Макрон ранее уже обвинял Москву в том, что она стремится «ликвидировать ЕС».

«Когда мы говорим о целях Путина, старая европейская разделительная линия между Востоком и Западом быстро становится неактуальной. Возможно, скоро западноевропейцы почувствуют близость к полякам и прибалтам, которые давно предупреждают о посягательствах России, но были одиноки в этом», – говорится в статье.

При этом западная журналистка отмечает, что существует надежда, что действия России могут поспособствовать объединению Европы.

«В конце концов, русские «душманы» могут помочь преодолеть некоторые пробелы в общении европейских стран. И это не шпионские игры, что понравится Путину» – заключает она.

Как сообщал РИА «Новый День», опасения относительно будущего Евросоюза высказываются уже не один год. По оценкам многих экспертов, Брюссель всерьез опасается «сепаратисткой лихорадки», особенно после британского Brexit, поэтому жестко подавляет любые попытки трансформации европейского пространства – ярким примером могут служить события в Каталонии осенью прошлого года.

Стоит отметить, что эти опасения вызваны также значительным усилением правых партий по всей Европе, которые выступают против евроинтеграции и открыто заявляют о необходимости восстановления экономических отношений с Россией.

Судя по всему, Англия, которая во многом усугубила эту проблему, «под шумок» информационной войны, решила переложить на российских хакеров и ответственность за процессы, происходящие с Европой.

Москва, Мария Вяткина

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