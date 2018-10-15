Путин оценил работу Набиуллиной орденом

Глава Банка России Эльвира Набиуллина награждена орденом Почета за большой вклад в развитие и укрепление банковской системы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в указе, который подписал президент РФ Владимир Путин.

Как известно, Набиуллина стала главой ЦБ РФ в июне 2013 года. За время работы ее неоднократно критиковали ряд оппозиционных депутатов, неправительственные экономисты и представители бизнеса за валютную политику, которая привела к резкой девальвации рубля в конце 2014 года, и медленное снижение ключевой ставки, что тормозит рост отечественной экономики.

Одним из самых ярких критиков главы ЦБ стал помощник президента РФ Сергей Глазьев, который считает, что Центробанк виноват в колебаниях курса рубля, которые наблюдаются с 2014 года из-за спекулятивных финансовых операций. При этом регулятору не сложно исправить ситуацию, для этого нужно просто вернуться к исполнению своих обязанностей.

По итогам 2016 года Набиуллина была признана лучшим председателем Центробанка в Европе по версии британского журнала The Banker. Высоко оценивает ее работу и Международный валютный фонд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.10.18

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